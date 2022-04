In un giorno come oggi, Il 23 aprile 1563, Architetto Giovanni Battista Toledo Posa della prima pietra per il Monastero di San Lorenzo de El Escorial a Madrid. Re Filippo II ordinò la costruzione dell’edificio, che aveva grandi dimensioni, eccezionali per l’epoca. Dopo la morte di Juan Bautista de Toledo, i lavori furono proseguiti da Juan de Herrera, che ha segnato l’architettura rinascimentale spagnola con il suo stile “hereriano”, caratterizzato da linee rette, assenza di ornamenti e austerità degli edifici monumentali.

anche Il 23 aprile, ma 2018, una ferita multipla a Toronto (Canada) che ha causato dieci morti e quindici feriti. Un camion bianco si schianta contro i pedoni che camminano sul marciapiede di una trafficata strada cittadina. L’indignazione è stata causata da Alec Minassian, che ha ammesso che il motivo dell’attacco era dovuto al suo stato di celibe involontario.

Cosa è successo il 23 aprile?

1917: Al via i lavori di costruzione della metropolitana di Madrid.

1976: Il primo Premio Cervantes viene assegnato allo scrittore Jorge Guillen.

1986: 23 giovani si sono suicidati in Giappone dopo che il cantante pop di 18 anni Yukito Okada si è suicidato.

novantacinque e novantacinque: Il mezzosoprano Teresa Berganza è diventata la prima donna ad entrare nella Royal San Fernando Academy of Fine Arts.

2002: L’Uruguay interrompe i rapporti diplomatici con Cuba dopo aver tentato di convincere le Nazioni Unite a indagare sul regime di Fidel Castro.

2003: Il presidente palestinese Yasser Arafat e il primo ministro Abu Mazen firmano un accordo storico per formare un governo palestinese.

2005: È stato pubblicato il primo video di YouTube intitolato Me at the zoo.

2010: La Grecia chiede il rilascio del piano di salvataggio UE-FMI per cercare di far uscire il paese dalla sua crisi finanziaria e di bilancio.

Chi è nato il 23 aprile?

1928: Shirley Temple, attrice americana.

1936: Roy Orbison, cantante statunitense.

1943: Carmen Cervera, baronessa Thyssen-Bornemisa, spagnola.

1969: Martín López Zubero, nuotatore ispanoamericano.

1976: Passion Vega, cantante spagnola.

Sessantanove e novantasei: Alejandro Marquez, Alex Marquez, motociclista spagnolo.

Chi è morto il 23 aprile?

1967: Edgar Neville, scrittore spagnolo.

1981: Josep Pla, scrittore spagnolo

2002: Naranjito de Triana, cantante spagnolo.

2005: Sir John Mills, attore britannico.

2007: Boris Eltsin, il primo presidente russo.

2016: Miguel Picasso, regista spagnolo.

Cosa si festeggia il 23 aprile?

Oggi è il 23 aprile Giornata mondiale del libro.

Il tuo oroscopo del 23 aprile

I nati il ​​23 aprile appartengono al segno zodiacale. Toro.

Santoral il 23 aprile

Oggi, 23 aprile, si festeggia San Giorgio, San Felice e San Gerardo.