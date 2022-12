Cosa sono i codici di riflessione e come funzionano?

colture agricole, e Estrazione di liquidità Lo staking è diventato una pratica comune nel mercato delle criptovalute a causa della notevole crescita che l’ecosistema DeFi ha registrato negli ultimi anni.. Queste funzionalità consentono agli utenti di guadagnare interessi sulle loro partecipazioni in criptovaluta bloccandole come depositi durante periodi specifici.

I concetti sembrano attraenti, tuttavia C’è un rischio significativo: la possibilità di una valutazione inferiore dei beni congelati. In altre parole, gli utenti subiranno perdite in USD se il valore dell’asset scende durante il periodo di lock-up.

Queste carenze hanno sollevato Thinking Codes come una valida alternativa. teoricamente, I token di riflessione eliminano la necessità di bloccare i token pur offrendo vantaggi simili allo staking.

Cosa sono i codici di riflessione?

il Progetti che supportano codici di riflessione Addebita una penale (calcolata in percentuale) per ogni transazione. Allo stesso tempo, Distribuiscono commissioni tra tutti i possessori di token in base alla percentuale di asset che possiedono.

come conseguenza di, I titolari di token Reflection non hanno bisogno di bloccare le proprie risorse per un certo periodo per ricevere premi. Nella maggior parte dei casi ottengono il loro reddito quasi istantaneamente quando viene effettuata una transazione, con le funzioni regolate da un contratto intelligente.

Illustrazione dei simboli di riflessione

accanto a, Gli utenti possono depositare i propri token riflessi in contratti di prestito di terze parti e restituire contratti agricoli per ottenere rendimenti aggiuntivi.. Ma mentre la combinazione di incentivi a tenere e tenere teoricamente riduce la pressione sul lato delle vendite, non è stato così Il riflesso più attivo.

Simboli di riflessione popolari

Alcuni dei token di inversione più popolari sono: SafeMoon (SAFEMOON), BabyFloki (BABYFLOKI), FlyPaper (STICKY), MinersDefi (MINERS), EverGrow Coin (EGC).

Per esempio, Il prezzo di EverGrow Coin (EGC) è sceso di quasi il 98% dopo aver raggiunto il picco di $ 0,0000039298 nel novembre 2021. Questo progetto prende il 2% della tua commissione di rete e lo distribuisce sotto forma di token Binance USD (BUSD) tra i possessori di EGC.

Grafico dei prezzi settimanali della coppia EGC/USD. Fonte: Trading View

Il grafico settimanale EGC è mostrato sopra La tendenza al ribasso del prezzo è accompagnata da volumi di scambio molto bassi, indicando che gli acquisti e le vendite sulla sua rete si sono calmati dopo il tumulto iniziale. Un volume inferiore significa ricompense inferiori per i titolari di EGC, il che potrebbe indurli a vendere i propri asset.

Rischi associati ai token di inversione

I token di inversione offrono ai loro possessori il vantaggio di aumentare il loro reddito passivo con distribuzioni di bonus istantanee. Tuttavia, presentano rischi specifici che possono influire sui rendimenti degli investitori. Vediamo quali sono:

imposta sulle transazioni

Una tassa sulle transazioni viene addebitata ai progetti quando gli utenti acquistano token di riflessione. in altre parole, I primi acquirenti di solito pagano una commissione di transazione che possono recuperare solo se il progetto ottiene l’approvazione. Pertanto, potrebbero essere necessari mesi prima che gli investitori blocchino i profitti.

Trucchi

La crescente tendenza dei token di inversione può essere abusata dai truffatori proprio come qualsiasi altro token digitale. Possono indurre gli investitori a pagare le tasse di transazione iniziali, solo per abbandonare il progetto a metà e andarsene con tutto il denaro investito.

Resi irregolari

I token di inversione non garantiscono rendimenti fissi, come questi Dipende dal volume giornaliero del bene. C’è la possibilità che il token generi un ritorno zero se non c’è attività sulla tua rete.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui presentate non devono essere prese come consulenza finanziaria o una raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le mosse commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le ricerche necessarie prima di prendere una decisione di investimento.

