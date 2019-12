Lamezia, “Infortunistica stradale e prova pratica”: svolto il Corso di Formazione 2019 per la Polizia Locale della Regione Calabria

LAMEZIA TERME – Si è svolta a Lamezia Terme, presso l’Agriturismo “MASSERIAiRISI”, tramite la società esperta nel settore del ripristino post incidente FLORA Multiservice srl, il Corso di Formazione 2019 di “infortunistica stradale e prova pratica” per le Forze della Polizia Locale della Regione Calabria.

Il Formatore, Comandante della Polizia Locale di Latisana Cav. Dott. Nicola Salvato, ha spiegato i vari aspetti dell’infortunistica stradale in considerazione dei nuovi aggiornamenti di legge, le nuove tecnologie di rilievo scientifico, gli errori in fase di rilevamento.

Affluenza altissima della Polizia Locale della Regione Calabria che ha colto l’occasione per incontrarsi e affinare la professionalità nel settore, con un costruttivo confronto operativo.

Eventi di questo tipo contribuiscono fattivamente alla coltivazione della sicurezza stradale e tecniche di prevenzione nell’attività di controllo ma anche nel rilevamento degli incidenti analizzando cause, effetti, risvolti sul territorio e miglioramento delle tecniche di rilevo e buone pratiche e scambio di protocolli operativi, il tutto senza alcun costo per la pubblica

amministrazione che può beneficiare dei contributi di chi, a qualunque titolo contribuisce agli scopi del contenimento e diminuzione degli incidenti stradali: obbiettivo e finalità perseguite anche dallo Stato.

A fine corso vi è stato una prova pratica di un incidente con ripristino post incidente tramite le due Struttura operative FLORA di Lamezia Terme F.lli Talarico e Catanzaro Scalise Giovanni e del Referente Regionale FLORA Giuseppe TALLARICO.

Il Titolare della Flora Multiservice Fabio Giallonardo ringrazia per la stupenda accoglienza ricevuta e promette di ripresentare un corso di formazione nel nuovo anno.