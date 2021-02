Vaccini: Calabria al 67% di somministrazioni, sempre penultima

CATANZARO – Sono 53.502 su un totale di 79.990 attualmente disponibili, le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Calabria. Il dato, aggiornato alle 8:30 di oggi, è riferito dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Con il 66,9% di inoculazioni effettuate, la regione, dopo le ultime consegne di prodotto avvenute nelle ultime ore, conferma la penultima posizione nella graduatoria nazionale precedendo ancora la Liguria al 64,1. Il maggior numero di persone immunizzate appartenenti alle categorie degli operatori sanitari, personale non sanitario, ospiti strutture residenziali e over 80, sono donne (27.438), mentre gli uomini sono 26.064.

Il 50% di questi, secondo quanto si è potuto apprendere, hanno già ricevuto la seconda dose, quella di richiamo.

Le fasce di età con le maggiori somministrazioni rimangono quelle comprese tra i 50 e i 59 anni e i 60 – 69 anni di età.