Dell Technologies, come ha cambiato il mondo

Juan Francisco Aguilar, CEO, Dell Technologies Messico.

Per Dell, il 5G dominerà nel prossimo futuroE il Sicurezza elettronicaE il Gestione dati S i giochi.

Il prossimo futuro sarà accompagnato da quattro tendenze tecnologiche: Industria 5GE il Sicurezza elettronicaE il Gestione dati S i giochi.

Così lo ha reso noto Giovanni Francesco Aguilaramministratore delegato di Tecnologie Dell Messico.

Il dirigente ha spiegato perché dovremmo prestare attenzione a queste tendenze e ha fatto un viaggio indietro nel tempo per capire come è avvenuta la trasformazione digitale.

Aguilar ha iniziato spiegando l’effetto Industria 5.0dove appariranno la produzione personalizzata, l’interazione uomo-macchina, i gemelli digitali e la simulazione.

E anche nell’ascesa dell’intelligenza artificiale.

D’altra parte, ha affermato che Zero fiducia La sua adozione come architettura di sicurezza informatica crescerà, mentre crescerà la complessità degli attacchi che utilizzano blockchain e calcolo quantistico.

Nel Gestione dati Va tenuto presente che per utilizzare il cloud bisognerà capire i costi nel lungo periodo.

Oltre a identificare le esigenze dell’architettura multicloud e edge.

Potrebbe interessarti leggere: Dell Technologies rilascia i server PowerEdge con processori AMD EPYC

per me i giochiE il Aguilar consiglia di prestare attenzione ConcettoIl Giochi Alienware Plex.

Un server in grado di eseguire molti giochi contemporaneamente da qualsiasi dispositivo, dove i videogiochi continueranno ad essere una finestra sul futuro.

Dove siamo presenti?

Il manager dell’azienda in Messico ha raccontato gli ultimi anni e ha evidenziato lo sviluppo del computer come dispositivo per lavorare da qualsiasi luogo.

Evidenzia inoltre i profili degli utenti in base alle loro esigenze e modalità Software dell’ottimizzatore Dell Migliora l’esperienza dell’utente attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale:

Ha affermato che la società si è concentrata sui problemi di sostenibilità da:

Riprogettare, riutilizzare e riciclare.

PowerEdge progettato in modo sostenibile da Dell.

Avvio dell’uso di bioplastiche rinnovabili nei loro dispositivi.

2030, l’anno chiave per Dell Technologies

Con 30 anni nel mercato messicano, l’azienda sa quali sono le opportunità future.

Pertanto, il CEO ha presentato parte degli obiettivi e delle previsioni che vede come parte della strategia 2030 dell’azienda.

mondo informatico. L’informatica quantistica, la nanoinformatica e l’informatica biologica saranno in voga.

Connessione. Scommetti su modelli di comunicazione globali ed efficaci che forniscono un’esperienza sicura e soddisfacente.

Allo stesso modo, crescerà l’adozione della realtà virtuale e dei dispositivi indossabili, che cambieranno l’esperienza dell’utente.

Gestione dati. Maggiore utilizzo del software per automatizzare la gestione dei data center, l’ascesa dell’edge e l’evoluzione dell’hardware.

Nube. Si prevede che il mercato globale del cloud computing raggiungerà i 1.554,94 miliardi di dollari entro il 2030.

Sicurezza elettronica. Saranno richieste soluzioni che standardizzano gli strumenti di sicurezza e una maggiore automazione e scomparsa delle password.

Dal punto di vista dell’azienda, gli utenti si sono resi conto che la tecnologia consente non solo di risolvere i bisogni primari.

Invece, ti aiuta a differenziarti e a fornire servizi che ti consentono di rimanere nei mercati.

“L’utente ha bisogno di un alleato, il nostro canale, che sappia parlare la sua lingua, che conosca il business e le tendenze per allineare tutto questo con la tecnologia e creare così una strategia”. spiegato.