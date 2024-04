Jefferson Farfan e rivelando come ha tenuto segreto l'arrivo della sua ultima figlia, Luana

Jefferson Farfan È rimasto lontano dal calcio, preferendo mantenere la sua vita privata tra quattro mura. Anche se ha avuto storie d'amore mediatiche con lei Melissa Klug E più recentemente con Yahira Plascencia, l'ex atleta si sta ora concentrando sulla sua famiglia e sulla crescita personale.

Ora si è dedicato a YouTube e ha creato il suo podcast chiamato “focalizzata” accanto a Roberto Ghizzola, Commentano sport e argomenti personali di diverse persone che conoscono. Nelle loro puntate hanno parlato con Paulo Guerrero, Cotto Guadalupe e altri, e lo stesso Farfan ha rivelato dettagli della sua vita personale.

Tuttavia, Jefferson Farfan ha recentemente rilasciato un'intervista a “L'America oggi” Il calciatore è apparso ancora una volta sulla bocca di tutti dopo la rivelazione fatta nel suo primo podcast. Lì ha ammesso di avere una figlia, di poco più di un anno, che aveva appena annunciato.

Jefferson Farfan svelerà come ha tenuto segreta la figlia Luana. (America Oggi)

I presentatori di América Televisión sono venuti a casa sua per interrogarlo su vari argomenti. Secondo quello che abbiamo visto nell'anteprima di “América Hoy”, lo è Janet Barboza Chi chiede se ci sarà una sorta di filtro in questa intervista. “Abbiamo tempo libero, possiamo ordinare quello che vogliamo?””, ricorda l’emittente, suscitando grandi aspettative tra i telespettatori.

Ma, in un altro punto di questa anteprima, Prunella horna Prende la parola e pone a Jefferson Farfan una domanda interessante. La moglie di Richard Acuña si chiede come riesca a mantenere la sua gravidanza così strettamente privata. Drenka Ramírez E l'arrivo della loro bambina, Luana, che ha circa un anno e mezzo.

“Sono rimasto davvero sorpreso quando hanno annunciato che hai una bambina di un anno e mezzo. Come hai mantenuto questo segreto”, ha detto l'annunciatore. Mentre parlava, Farfan si limitò ad annuire. Ma la risposta a questa domanda si saprà lunedì 15 aprile, nel programma “América Hoy”, quando l'intervista integrale andrà in onda nel programma di Ethel Buzao, Janet Barboza e Prunilla Horna.

Jefferson Farfan, L'ex calciatore di spicco ha catturato l'attenzione dei suoi fan condividendo i dettagli personali al lancio del suo podcast “focalizzata” Su Youtube. Durante l'evento ha annunciato che da un anno e due mesi gode della paternità per la quarta volta.

Durante un'edizione speciale della sua serie, è stato accompagnato da personaggi noti del mondo sportivo, come: Paolo Guerrero E Roberto Ghizzola, Coloro che erano stati informati in anticipo, Farfan ha dato la notizia sui suoi social network.

L'ultima aggiunta alla famiglia Farfan è una ragazza di nome Luana. Con apparente gioia, Jefferson ha raccontato: “Ho avuto un'altra grande gioia. Un anno e due mesi fa è nata mia figlia Luana. amabile. Sono così grato per ciò che la vita mi ha dato. Ho cercato di essere discreto per proteggere la loro privacy, a differenza di altre occasioni con i miei figli. Sono davvero felice, così come lo è la mia famiglia e la mamma di Luana. Sono piena di gratitudine per questa meravigliosa figlia. Spero che tu possa incontrarla presto.”

Jefferson ha presentato a Farfan sua figlia Luana. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Con questo annuncio, Jefferson, detto “La Fuquita”, amplia la sua cerchia familiare che già comprendeva Mayalyn, sua figlia avuta da Mercedes Carrasco in gioventù, e Adriano e Jeremy, nati dalla sua unione con Melissa Klug. Questo evento apre un nuovo entusiasmante capitolo nella vita dell'ex giocatore della nazionale peruviana, che è emozionato e grato per questo nuovo dono nella vita.