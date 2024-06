Dollaro: prezzo di chiusura oggi, 21 giugno, in Colombia

Il tasso di cambio della Colombia ha reagito agli eventi politici. (informazione)

Nell’ultima seduta dollaro Americano Pagato alla chiusura per In media 4.146,63 pesos colombianiCiò rappresenta una variazione dello 0,34% rispetto a 4.160,75 pesos del giorno precedente.

Per quanto riguarda gli ultimi sette giorni, dollaro Americano Registra un aumento 0,45%%Ecco perché l’anno scorso si accumula ancora in alto 3,23%.

Analizzando questo dato con quelli dei giorni precedenti, si chiude la serie positiva dei prezzi di mercato nelle ultime due sedute. Per quanto riguarda le fluttuazioni delle date recenti, è notevolmente inferiore a quella raggiunta l’anno scorso (14,2%), quindi possiamo dire che sta vivendo un periodo di maggiore stabilità ultimamente.

La Banca della Repubblica di Colombia prevede che entro la fine del 2024 il tasso di cambio sarà… Ad una media di 4.081 pesos per dollaro. Aspettative incoraggianti, lontane dai picchi registrati dalla moneta nazionale tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.

Basato sul Inflazione economicaAnche le prospettive sono positive. La tendenza dovrebbe essere al ribasso e scendere al 5,61%, ancora lontano dall’ideale di tre punti percentuali ma senza superare il 10% raggiunto negli ultimi mesi.

Ma quanto sopra contraddice le aspettative Crescita economicaLa Banca Centrale prevede che raggiunga l’1,2% nel 2024.

Il peso colombiano si è rafforzato nell’ultimo anno. (Reuters)

Come altre valute della regione, come il real brasiliano o il peso messicano, anche la valuta colombiana è stata una delle valute più apprezzate nei mercati emergenti.

Solo nella prima metà dell’anno Peso colombiano Ha ottenuto un aumento significativo, in parte guidato dalla debolezza del dollaro a livello globale, poiché la valuta statunitense è stata colpita da eventi globali come la crisi finanziaria globale. Invasione russa dell’Ucraina e decisioni economiche interne come le misure attuate dalla Federal Reserve per affrontare l’inflazione.

a livello locale, Economia colombiana Ha beneficiato della lenta discussione del Congresso sulle riforme proposte dal presidente Gustavo Petro.

È diventata una delle valute più apprezzate in America Latina, con il peso che ha raggiunto i 4.100 dollari dollaroCiò significa un progresso del 16%. Alcuni specialisti ritengono che sia possibile una ripresa e il raggiungimento dei 4.500 pesos.

EuroLa seconda valuta di riferimento sul mercato internazionale non è rimasta immune alla crescita registrata dal peso colombiano negli ultimi mesi, dovuta principalmente al rapporto tra peso e dollaro e tra dollaro ed euro. L’euro è vicino alla parità con il dollaro, al punto che il suo valore è inferiore a un dollaro, una situazione che non si vedeva da vent’anni.

Il peso colombiano ha corso legale in Colombia, solitamente abbreviato in poliziotto Le sue negoziazioni sono controllate dalla Banca della Repubblica di Colombia.

Attualmente sono in circolazione monete da 50, 100, 200, 500 e 1.000 pesos, le ultime delle quali furono messe in circolazione per la prima volta tra il 1996 e il 2002, ma caddero in disgrazia perché troppo facili da contraffare.

Le monete da 500 e 1.000 pesos sono bimetalliche, per migliorarne la sicurezza ed evitarne la duplicazione illegale; Intanto tutto Sette Hanno disegni che fanno riferimento alla biodiversità del paese, tra cui l’orso dagli occhiali, il pappagallo bandiera, la rana bottiglia, la tartaruga caretta e altro ancora.