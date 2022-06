Carol J annuncia il suo unico concerto in Europa al Valencia Diversity Festival | Musica

Carol Juno degli artisti latini più potenti del mondo, si esibirà Festival della Diversità Valencia Nel suo unico spettacolo in Europa. Il concerto si terrà sabato 23 luglio, dove si esibiranno anche loro Black Eyed Peas, Hare, Don Diablo, LP, Ragin Bone Man, Cupido, Jimena Amarillo e altro ancora.

Riferimento indiscusso e icona della musica latina e del genere urbano, conosciuto come un insetto agirà Città delle Arti e delle Scienze.

Carol G si unisce all’etichetta globale e alla creatrice con oltre 50 spettacoli musicali e 3 esclusive; Con concerti tanto attesi come Manskin, Christina Aguilera, Iggy Pop, Armin van Buuren, Black Eyed Peas, Hare, Martin Garrix, Nikki Nicole e Ozuna. I biglietti sono ora disponibili sul sito web del festival e sul sito web See Tickets.

Dopo tre anni di assenza senza mettere piede nel Paese, l’unico concerto che la star di fama mondiale terrà in Europa, all’apice della sua carriera con brani come Provenza Al numero uno nella Top World dei video musicali e al numero uno in Hot Latin Songs of the United States. Il Festival della Grande Diversità si svolgerà dal 21 al 23 luglio presso la Ciutat de les Arts y les Ciències nella capitale valenciana.

Il festival internazionale che celebra la differenza, oltre al concerto esclusivo di Carol J in Europa, presenterà due spettacoli unici della Spagna attraverso potenti fenomeni musicali internazionali come HER – nel genere R&B – e Koffee – nel Reggae -: l’unica donna nella storia e la persona più giovane a vincere questo premio.

Carol J, l’inarrestabile Bichota

Leader mondiale indiscusso e icona della musica latina e del genere urbano. Carol G è un’artista che continua a battere record, diventando la presenza femminile più venduta nell’industria della musica latina. Anche il più ascoltato su tutte le piattaforme del mondo.

L’unica latina nelle migliori tracce di Spotify a livello globale. Storico dopo che il suo album è stato rivelato KG0516 È diventata la produzione di maggior successo per un’artista nella sua lingua. Un’icona della cultura popolare contemporanea. Il suo primo album inarrestabile I critici musicali lo hanno descritto come un’impresa: è considerato il primo forte ingresso di una donna nel movimento latino trap.

Latin Grammy Award come miglior nuovo artista e miglior artista latino agli MTV Europe Music Awards, tra molti altri premi. il tuo argomento Un pezzo di pane Insieme a Nicki Minaj, è stato promosso nella categoria National Anthem: la terza canzone più premiata nell’intera storia della musica, detronizzando Thriller di Michael Jackson.

Karol G ha dimostrato in modo schiacciante il suo potere di essere una delle più grandi forze nell’industria musicale. Il suo ultimo riconoscimento è stato il 2022 HEAT Latin Music Awards Per il miglior artista. Un premio scelto dal voto popolare.

In questo senso, l’organizzazione del festival ha dichiarato che la carriera di Carol G rappresentava i valori generali dell’evento internazionale e il suo impegno a celebrare le differenze e la diversità.

L’artista stessa ha affermato in diverse interviste di aver perso molto tempo cercando di adattarsi e di aver capito che la grandezza personale di ogni persona risiede in ciò che ci rende diversi e unici.

Questo è ciò che lo ha spinto, dice, a scegliere la natura nei suoi social network ea mostrarsi impenitente; Questo le è valso il supporto di innumerevoli fan rendendola una delle personalità più seguite sulle piattaforme digitali.

È stato questo impegno per la professione musicale con i propri valori che l’ha portata a riconoscere il premio rompere le regole Come artista sfida le aspettative dell’industria musicale. Il famoso artista è stato recentemente premiato durante la cerimonia Donne in musica da Billboard Per il suo impegno in una vera professione. All’evento è stato presentato dalla stessa Christina Aguilera, che si esibirà anche al Diversity Valencia.

il totale, Più di 50 spettacoli musicali di 3 giorni e 3 spettacoli esclusivi si incontreranno alla prima e straordinaria edizione del Valencia Diversity Festival. Il ricco programma prevede esibizioni tanto attese come quella dei modaioli Måneskin, che parteciperanno ad uno dei pochi concerti a tutti gli effetti che il gruppo italiano terrà nel nostro Paese. Il leggendario papà del Punk, Iggy Pop, così come i Black Eyed Peas, HER (e il suo primo in Spagna in uno spettacolo esclusivo per il festival), Nikki Nicole, Armin Van Buuren, Martin Garrix, Aurora e Ozona sono alcuni dei i partecipanti più attesi al mondo al grande appuntamento con Carol c.