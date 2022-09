Opinioni espresse dai collaboratori imprenditore È personale.

Joseph Addison, scrittore e politico britannico, una volta scrisse: “Leggere alla mente è esercizio per il corpo”. E prendendo la sua frase come punto di partenza, possiamo concludere che la mente di un rapper, produttore, attore e designer americano, Kanye WestCondizioni non molto buone.



Edward Berthelot | Getty Images



Durante la partecipazione a un episodio del podcast Ciao mente pienaPresentato da Danny Harris e Alison Wilson L’artista ha ammesso la sua ostilità verso i libri, la lettura e la propensione per la parola.

“Non ho mai letto un libro prima – ha spiegato – Per me leggere è come mangiare i cavoletti di Bruxelles. Parlare è come prendere dei ravioli da Giorgio Baldi (un famoso ristorante italiano a Los Angeles)”. Kanye Westche ora si fa chiamare Ye.

Qualche mese fa la rivista roccia rotolante Ha pubblicato un articolo sull’ultimo progetto dell’artista: Accademia Donauna scuola privata intitolata a sua madre, Insegnante Donda WestChe mira a formare la prossima generazione di leader attraverso “Etica, Integrità e Caring”.

Secondo la pubblicazione, la scuola non ha ancora un accreditamento formale o un piano di studi ben definito. Nel pagina ufficiale della scuola “Ogni giorno gli studenti di Donda imparano le basi, crescono nella loro fede e sperimentano due categorie di arricchimento”, ha spiegato.

Tra le materie che ricevono ci sono lingua, matematica e scienze; Le lezioni di perfezionamento includono arti visive, film, coro e parkour.

Dopo i commenti di Kanye West su libri e letture, alcuni si chiedono che tipo di scuola sarà la Donda Academy e cosa impareranno i bambini.

La scorsa settimana, lo stilista ha rotto la sua alleanza con Gap e Adidas per concentrarsi sulla vendita di vestiti con il marchio Yeezy. West è elencato a 1.468 nella lista dei milionari Forbes Con una fortuna stimata in 2000 milioni di dollari.