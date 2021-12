Final Fantasy XIV è così popolare che ha smesso di vendere

A partire dal Rilascio ufficiale di Final Fantasy XIV Endwalker 7 dicembre scorsoAbbiamo visto come la comunità di giocatori in questo MMO abbia sperimentato enormi code per provare ad accedere al gioco, con i server che hai creato che si saturavano. Aspettando diverse ore con più di 10.000 giocatori, è persino arrivato al punto di far crollare alcuni server stessi.

Una situazione che, visto il successo di questo gioco e il massiccio esodo di giocatori da altri titoli come World of Warcraft o New World, ha portato finalmente Square Enix a prendere una decisione molto controversa e difficile: Commento alla vendita e alla spedizione di Final Fantasy XIV. Una decisione che vale sia per la versione fisica che digitale del gioco, e consente l’acquisto di espansioni esclusivamente per quei giocatori che hanno già un account attivo.

Come menzionato da Naoki Yoshida, il direttore del gioco, sembra che Lontano dalla prima situazione che il gioco ha attraversato Prima dell’incorporazione, con una versione iniziale che è diventata quasi uno dei più grandi fallimenti dello sviluppatore giapponese, Il gioco attualmente ha molto successo, con una domanda molto più alta del previsto per poter tenere il passo e i server.

Inoltre, sebbene l’accesso ai giocatori con abbonamenti a pagamento sia stato finora privilegiato rispetto agli utenti con prove gratuite, durante lo stesso periodo di vendite sporadiche, I giocatori della prova gratuita di Final Fantasy XIV non potranno accedere al gioco Durante le ore di punta, si consiglia di effettuare il check-in al mattino o alla sera.

Detto questo, si spera di limitare il numero di nuovi giocatori fino a quando questa situazione non sarà un po’ mitigata, e si cercherà davvero di creare nuovi server. Sfortunatamente, a causa dell’attuale situazione di carenza globale di ingredienti, sembra che Questi problemi potrebbero estendersi oltre l’inizio del prossimo annoIndicando diverse fonti almeno fino al mese di marzo.

Tuttavia, la nostra esperienza finora, anche se potrebbe essere migliorata in questo segmento, è davvero sorprendente una volta entrato nel gioco, Soddisfa e supera le nostre aspettative con questa ultima espansione. Quindi, se sei interessato all’aggiornamento a Endwalker, o se hai intenzione di provare a unirti all’MMO una volta tornato alla normalità, sentiti libero di dare un’occhiata alla nostra prossima recensione.