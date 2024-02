Gli assegni di stimolo raggiungono i 12.000 dollari negli Stati Uniti

Un nuovo assegno di stimolo economico sta arrivando per molti cittadini americani, con il potenziale per una grande somma di denaro.

Sebbene non si tratti più specificatamente di un “controllo dello stimolo”, l’IRS (autorità fiscale) distribuisce pagamenti che possono fare una grande differenza per coloro che ne hanno diritto. Tuttavia, i cittadini e i residenti statunitensi continuano a chiamare questo tipo di assistenza governativa in questo modo.

Quanto costa un controllo dello stimolo?

Questa volta, gli importi arriveranno fino a 12.000 dollari e verranno elargiti principalmente tramite rimborsi fiscali.

Chi riceverà l’assegno di stimolo da 12.000 dollari?

L'ammissibilità a questi sconti sarà determinata da una combinazione di benefici statali e federali amministrati dall'amministrazione fiscale statale. Sebbene i pagamenti diretti da parte del governo federale siano scomparsi da tempo, ci sono ancora opzioni disponibili per coloro che desiderano guadagnare un reddito aggiuntivo dopo aver dichiarato le tasse.

Le persone ammissibili sono coloro che adempiono puntualmente ai propri obblighi fiscali. Si stima che fino a 12.076 dollari saranno disponibili per coloro che si qualificano per il credito d'imposta sul reddito guadagnato della California (CalEITC), il credito d'imposta sul reddito giovane (YCTC) e il credito d'imposta federale sul reddito guadagnato (EITC).

Per CalEITC, i residenti a basso reddito possono ottenere fino a $ 3.529 per l'anno fiscale 2023. Inoltre, il reddito annuo dei residenti in California non deve superare i $ 30.950. Coloro che sono interessati a richiedere questo vantaggio devono compilare il modulo FTB 3514.

Anche coloro che guadagnano più dell'importo sopra indicato possono avere diritto a qualche tipo di beneficio se fanno domanda per l'EITC e guadagnano meno di $ 63.398 all'anno. Ciò potrebbe aumentare l'importo del rimborso.

D’altro canto, l’YCTC rappresenta anche un’opzione interessante per aumentare l’importo del rimborso. Questo credito d'imposta può arrivare fino a $ 1.117 per dichiarazione dei redditi ed è rivolto a coloro che guadagnano meno di $ 30.931 all'anno e hanno un figlio avente diritto sotto i sei anni.

Come avrai notato, è importante notare che questo programma si rivolge specificamente allo stato della California. Tuttavia, iniziative simili esistono in altre zone degli Stati Uniti.