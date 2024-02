Ha sottolineato l’importanza di investire nella sanità in Vietnam

Investire nella sanità significa investire nello sviluppo, ha affermato il capo della legislatura in un incontro con i rappresentanti del Ministero della Sanità per celebrare la Giornata del medico vietnamita il 27 febbraio.

Rivolgendosi ai partecipanti, Dean Hu li ha esortati a concentrarsi sul rafforzamento dell'attuazione della strategia nazionale per il progresso dell'industria farmaceutica e sull'efficace diffusione del programma per sviluppare la medicina tradizionale insieme alla medicina moderna, nonché la medicina militare con la medicina civile.

Ha inoltre invitato a studiare e proporre politiche e meccanismi adeguati per i salari degli operatori sanitari nel quadro di una riforma globale della politica salariale, adottando politiche stabili e a lungo termine per attrarre e utilizzare risorse umane altamente qualificate e migliorando la qualità delle risorse esistenti.

Dinh Hue ha anche indicato il turismo sanitario come una delle tendenze in crescita in questo settore e, secondo VNA, ha chiesto lo sviluppo di programmi e un quadro giuridico per rafforzare la promozione di questa specialità.

La questione della governance nel settore farmaceutico è stata affrontata il giorno prima anche dal vice premier Tran Hung Ha, che ha chiesto di garantire completezza, trasparenza, controllo di qualità e prezzi più ragionevoli per i medicinali.

Per quanto riguarda la riforma delle procedure amministrative per la gestione, l'emissione e l'ampliamento dei numeri di registrazione della circolazione dei farmaci, il vice primo ministro ha sottolineato la necessità di attuare un meccanismo post-ispezione e procedure semplici.

In questo senso, ha spiegato che il Ministero della Salute dovrebbe disporre di regolamenti sul riconoscimento, riferimento e standard di qualità dei medicinali approvati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o dalle agenzie nazionali di somministrazione dei farmaci da essa raccomandati.

Inoltre, una serie di standard di valutazione clinica dei farmaci dovrebbero essere aggiunti per garantire la sicurezza e l'idoneità alla condizione fisica dei vietnamiti, ha aggiunto.

Hung Ha, che ritiene necessario adottare norme volte a incoraggiare e sostenere le aziende farmaceutiche straniere a investire nella produzione e nel trasferimento tecnologico in Vietnam, ha affermato che l'obiettivo finale è che le persone abbiano accesso ai migliori farmaci.

