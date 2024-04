Il Congresso distingue gli allevatori di pisco di successo in Italia

Sotto gli auspici del deputato Diego Bazan Calderon (Avanza Pais), il Congresso della Repubblica ha assegnato medaglie e diplomi d'onore ai vincitori dell''Extreme Spirits International Contest Cervin 2023'.

L'evento internazionale, tenutosi il 29 e 30 settembre 2023 in Valle D'Aosta, in Italia, ha riunito produttori di tutto il mondo, in particolare produttori di vino di distilleria provenienti da Perù, Italia, Francia e Spagna.

La degustazione è stata alla cieca e la selezione ha premiato quattro produttori di pisco con la Gran Medaglia d'Oro, 36 Medaglie d'Oro e 3 Premi Speciali.

Tra i produttori di Pisco peruviani spiccano il noto Pisco Biondi, che ha vinto 6 medaglie, una Gran Medaglia d'Oro e 5 Medaglie d'Oro in varie categorie, e il miglior Pisco Toro Muerto, che ha ricevuto il premio Excellence Xtreme Spirits 2023. , Gran Medaglia D'Oro. Il suo Pisco Moscatel e la medaglia d'oro per il suo Pisco Negra Criolla.

Allo stesso modo, sono state assegnate medaglie ai Pisco: Don Alberto, Pisco Campano, Pisco Atencio, Pisco Peirano, Pisco Brujas de Cayango, Pisco Don Romulo, Pisco Madre, Pisco T&D, Pisco D'Macet, Pisco Golden.

Allo stesso modo, Pisco Nairla Levano, Pisco Lasca, Pisco 4 Fundi, Pisco Bohorquez, Pisco Gran Paso, Pisco Lengua e Pisco Vina de'Los Campos.

Il deputato Diego Pazán Calderón ha esortato i promotori della cultura del pisco a continuare il loro lavoro per distillare il miglior pisco del mondo, perché questa bevanda è nostra e la sua qualità lo conferma, ha affermato.

