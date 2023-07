Il ministro degli Esteri thailandese incontra Suu Kyi per il suo primo incontro con un leader straniero dal 2021

Madrid, 12 luglio (stampa europea) –

Mercoledì il ministro degli Esteri thailandese Don Pramudwinai ha incontrato l’ex “leader de facto” della Birmania Aung San Suu Kyi nel suo primo incontro con un leader straniero dal suo arresto nel 2021 dopo il colpo di stato.

“C’è stato un incontro e lui è in buona salute ed è stato un buon incontro”, ha detto il ministro nell’ambito di un vertice dei ministri degli Esteri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) nella capitale indonesiana, Jakarta.

Così Don ha sottolineato che Suu Kyi, 78 anni e premio Nobel per la pace, aveva sollecitato il dialogo per risolvere la grave crisi in cui è precipitato il Paese dopo il golpe militare, nonostante la sua condanna a 33 anni di reclusione. .

Il ministro thailandese ha detto di essere “impegnato con le autorità” in Myanmar, un chiaro riferimento alla giunta militare al governo del paese, secondo una dichiarazione. Da parte sua, Suu Kyi è stata vista solo dopo il colpo di stato durante la sua comparizione in tribunale.

Dopo il suo arresto, il consiglio militare ha rifiutato di permettere a funzionari stranieri di farle visita, ha persino escluso il suo avvocato dalla prigione e ha vietato loro di parlare con i media. Nel giugno dello scorso anno, è stata portata da casa sua in una prigione dove è in isolamento.

La politica birmana è diventata un simbolo storico delle lotte a favore della democrazia ed è stata leader del Paese tra il 2016 e il 2021, fino al colpo di stato del 1 febbraio 2021 guidato dal capo delle forze armate Min Aung Hlaing.