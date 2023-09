Il ministro degli Esteri venezuelano ha affermato che il Venezuela è impegnato per la pace in Colombia

Nel suo discorso a conclusione del quarto ciclo di colloqui di pace tra il governo di Gustavo Petro e l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) che si sono sviluppati in questo paese, ha ricordato le parole di Maduro quando ha affermato che la pace in Colombia è urgente e non può essere rinviato. E necessario.

Ha sottolineato che il governo venezuelano, in qualità di garante, è pienamente impegnato e determinato a sostenere la Colombia e le sue forze politiche nella misura necessaria per realizzare il progetto di pace globale, promosso dal presidente Petro, che ha ricevuto la protesta del popolo colombiano.

Ha detto che i colloqui affrontano varie minacce, ostacoli, difficoltà e sfide, come quelle che riguardano i negoziati tra le due parti in conflitto, e in secondo luogo da agenti esterni che cercano di ostacolare la pace a causa di interessi stranieri.

Siamo lieti di ospitare a Caracas il quarto round dei negoziati di pace tra il Governo della Colombia e l’Esercito di Liberazione Nazionale, che culmina oggi con grandi aspettative, dopo tre settimane di colloqui.

Ha riaffermato davanti alla comunità internazionale la volontà del governo venezuelano per il successo di questo processo.

Lunedì le parti hanno annunciato gli Accordi di Caracas, evidenziando il quadro politico e concettuale per l’attuazione delle azioni e delle dinamiche umanitarie.

In una dichiarazione congiunta hanno affermato che questo quadro definisce i principi e i metodi attraverso i quali le parti si aspettano che il cessate il fuoco raggiunga il suo scopo umanitario.

Il secondo punto riguarda la Dichiarazione delle aree critiche per gli affari e le dinamiche umane, tra cui Pago Calima, San Juan, Pajo Cauca, Nord-Est di Antioquia e Sud Bolivar.

Lì, hanno spiegato, “saranno attuate azioni e dinamiche umanitarie, garanzie di adesione al cessate il fuoco bilaterale, nazionale e temporaneo, e la partecipazione delle comunità locali al processo di pace e a progetti di sviluppo sociale, che saranno accompagnati dal Dipartimento di Pianificazione Nazionale. “

Il Consiglio sarà attento alle iniziative comunitarie per considerare di dichiarare altre aree critiche, come indicano nel testo.

Il governo e l’ELN hanno inoltre raggiunto un accordo parziale in cui promuoveranno lo sviluppo di meccanismi specifici per la cura dei prigionieri politici e delle persone private della libertà riconosciute come membri di questa forza guerrigliera, detenuti nelle carceri e nei centri di detenzione del paese. Sono anche considerate aree critiche.

