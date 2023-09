In realtà è giocabile dall’inizio alla fine

Vengono condivisi nuovi dettagli sugli eroi e sul gameplay del prossimo grande capitolo della saga.

Assassin’s Creed Codename Red arriverà nel 2024

Anche se è vero che tutta l’attenzione è rivolta… Assassin’s Creed Mirage Trattandosi della prossima grande uscita di Ubisoft Star Saga, il fatto è che l’azienda ha già fornito abbastanza dettagli sul futuro del franchise attraverso progetti mobili, un gioco di realtà virtuale e persino la nuova era della saga principale, che sarà collegata attraverso l’hub che avrà tutti i titoli.

Anche se non si sa quando arriveranno i prossimi grandi giochi di Assassin’s Creed, il fatto è che alcuni di essi sono stati introdotti nel 2022, con la possibilità che uno di essi sia già previsto per il prossimo anno: Nome in codice di Assassin’s Creed Rosso, che porterà finalmente i giocatori nel Giappone feudale. Secondo Tom Henderson, famoso per aver fatto trapelare informazioni attraverso… Giochi al coperto, La partita sarà molto più ravvicinata del previsto.

Tutti i dettagli di Assassin’s Creed Codename Red

All’inizio Henderson lo ripeté Il gioco conterrà due eroi giocabili: Un samurai, un rifugiato africano e uno shinobi. Presumibilmente, entrambi i personaggi avranno le proprie abilità e armi, rendendoli due eroi completamente diversi. Inoltre, Il gioco prenderà in prestito alcune meccaniche incentrate sullo stealth dalla serie Splinter Celle anche da Ubisoft. I giocatori, ad esempio, potranno usare le ombre per nascondersi dai nemici o spegnere le torce per creare l’oscurità. D’altra parte, i corpi possono rimanere nascosti.

Tra le altre novità, Assassin’s Creed introdurrà anche ambienti distruttibili in questa puntata“Consenti giocatori”Rompi tutto ciò che ti aspetti di rompere nella vita reale“Con gli strumenti a tua disposizione. Un esempio potrebbe essere aprire una porta-zanzariera.

Tuttavia, l’informazione più interessante su Assassin’s Creed Codename Red è questa Ora è completamente giocabile dall’inizio alla fine Perché il suo obiettivo sarà Uscita entro la fine del 2024Ubisoft vuole quindi presentare ufficialmente il gioco all’inizio del prossimo anno, quando Mirage si sarà già affermato tra i giocatori.