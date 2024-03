Come ordinare i canali su una TV Panasonic

Vuoi organizzare i canali sul tuo TV Panasonic? Quindi dovresti seguire questi passaggi

Se possiedi una Smart TV Panasonic e desideri ordinare i canali DTT, ti conviene procedere

Da allora Panasonic è un marchio molto importante nel settore televisivo Ha un ampio catalogo di modelli molto diversi Può essere regolato per adattarsi a diverse esigenze e tasche. Da diversi anni questo produttore è passato ad Android TV e successivamente a Google TV per godere di tutti i vantaggi di questi sistemi operativi.

Come i modelli di altri produttori, I televisori Panasonic consentono anche di ordinare i canali DTT Che hai adattato per una migliore organizzazione e distribuzione dei contenuti. Qualcosa che puoi fare anche su TV Xiaomi e Smart TV Samsung.

Ci siamo presi il tempo di preparare questo post per spiegartelo Come ordinare i canali su una TV Panasonicma non solo i modelli più recenti, ma anche quelli più vecchi.

Passaggi per richiedere canali sulla TV Panasonic utilizzando la schermata iniziale

Se hai una smart TV del 2013 o successiva, Probabilmente hai My Home Screen (MHS) come sistema operativo. Il procedimento è molto semplice, basta seguire questi passaggi che elencheremo di seguito.

La prima cosa da fare è accedere menù Dalla tua TV.

Dopodiché devi effettuare il login sessione Dalla squadra.

Ora devi scegliere Sintonizzatore DVB-T.

Quando si accede a questa interfaccia, è necessario fare clic su Solo qualche domanda veloce.

Successivamente, puoi cercare i canali e scegliere i canali che desideri ordinare.

Oppure puoi spostarlo utilizzando gli indicatori sul telecomando.

Ma dovresti sapere che se esegui un ripristino, l'ordine andrà perso e dovrai rifarlo.

Come ordinare i canali sulla TV Panasonic con Android TV e Google TV

Dopo anni, Panasonic ha cambiato il sistema operativo dei suoi televisori in Android TV E nel 2023 lo fa di nuovo su Google TV. Se quindi possiedi un modello con uno di questi sistemi operativi, non preoccuparti, perché la procedura per richiedere i canali è la stessa e non richiederà più di un paio di minuti.

Devi accedere Installazione veloce Dalla tua Smart TV Panasonic.

Quindi premere Impostazioni.

È necessario selezionare l'opzione Canali.

Quindi, quando ti trovi in ​​questa interfaccia, devi fare una scelta Canali E poi dentro Ricerca canali.

La prossima cosa che dovresti fare è selezionare l'opzione Numero del canale logico E premi il pulsante OK Della questione.

Per impostazione predefinita, questa opzione sarà disabilitata, ma è necessario abilitarla manualmente.

E poi devi arrivare Movimento del canale.

Qui vedrai tutti i canali che hai, ma non sono organizzati.

Seleziona il canale che vuoi spostare con il pulsante OK del telecomando e spostarlo nella posizione desiderata utilizzando i tasti verde e blu.

È una procedura abbastanza semplice, ma può sembrare un po' lunga.

Cosa considerare quando si ordinano i canali sul televisore Panasonic

È importante notare che, Prima di iniziare il processo di richiesta del canaleÈ consigliabile avere un'idea di come si desidera implementare questa distribuzione, sia che si tratti di raggruppare un tipo di contenuto e poi un altro, come ad esempio i canali di notizie e poi di intrattenimento. Ciò renderà questo processo molto più semplice e dinamico.

Se questo accade Alcuni errori durante il processo di ordinamento dei canaliÈ possibile fare riferimento alla guida per l'utente per visualizzare ulteriori informazioni. Se questo non funziona, puoi accedere al sito ufficiale del produttore o visitare i forum dove potrai conoscere l'esperienza di altri utenti.