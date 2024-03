“Coworking” e “colorazione” andranno di pari passo in un nuovo spazio nel centro di Cartagena rivolto a imprenditori, nomadi digitali e liberi professionisti.

Cartagena. Dopo il successo quello Lavoro congiunto In tutto il pianeta è emersa un’altra tendenza che molti hanno considerato una scelta: il colorismo. Lui è Un'alternativa all'accesso residenziale, pensata principalmente per i professionisti del digitale. Sono cresciuto a San Francisco Da un decennio, negli ultimi anni sono stati importati in Europa, dove sono diventati più importanti. Ricordiamo quel lavoro congiunto – traduzione spagnola di Lavoro congiunto– Consente la condivisione di uffici e attrezzature e costituisce una proposta più dettagliata rispetto, ad esempio, Internet caffè,Ambienti in cui è presente anche una connessione Internet.

Cartagena Questo nuovo modo di concettualizzare i rapporti di lavoro per imprenditori, nomadi digitali o liberi professionisti è molto diverso da quello che è stato fino ad ora. Al contrario, città come Murcia stanno già seguendo questo tipo di tendenza, come l’azienda europea Urbact Remote-IT, per attirare questo tipo di lavoratori alla ricerca di un cambiamento di ambiente.

Ora, un gruppo di giovani imprenditori della città costiera, che si dedicano a diversi settori di business, hanno deciso di unire le forze e gli sforzi per creare uno spazio condiviso dove Lavoro congiunto E il Raffreddamento Può essere integrato nel centro della città. Il progetto si chiama Spazio insulare, Si trova sulla tradizionale via El Escorial. Nel cuore della città vecchia di Cartagena, Su una superficie di oltre 450 mq.

José Luis ReverteDirettore Generale del Grupo ATU – una società dedicata a un esercizio Per il reclutamento e altri ambiti formativi – l'arch Alberto MorenoHanno fatto un passo avanti. Conoscono la situazione attuale del mondo dei giovani imprenditori, le loro carenze e esigenze, e da qui nasce il desiderio di offrire un nuovo spazio che possa soddisfare le esigenze di questo tessuto imprenditoriale, promuovendo spazi condivisi per professionisti cittadini e nomadi digitali. Per quei liberi professionisti che vengono a Cartagena e hanno bisogno di luoghi dove condividere le loro proposte, generare sinergia e anche pernottare.