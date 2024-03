La polizia nazionale filippina ha arrestato un uomo che chiedeva informazioni sull'amministrazione di Nicolas Maduro, ha denunciato Espacio Publico.

#Avvisare | Continuano gli arresti in Venezuela. Armando Sarmiento, creatore di contenuti del portale TV Proleros, è stato arrestato a Kouro, nello stato di Falcon, per aver prodotto e pubblicato un video di critica al governo e per aver raccolto le opinioni dei cittadini.

Condanniamo e rifiutiamo…

– Giustizia, incontro e perdono (@JEPvzla) 15 marzo 2024