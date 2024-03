Amazon presenta la nuova fotocamera Blink Mini 2, che funziona anche all'aperto

Non c'è dubbio che le telecamere di sicurezza siano diventate un elemento molto popolare nelle nostre case, sia per monitorare i nostri bambini o animali domestici sia per monitorare il giardino in caso di intrusi. In tutti questi casi, una fotocamera compatta e versatile è ciò che ci vuole per poter avere subito l'immagine che ci interessa sullo schermo del nostro cellulare. Amazon ha lanciato una nuova fotocamera per il suo marchio ciglioche ha il grande vantaggio di poter essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Fotocamera per tutti i terreni

Questo viene fornito con alcune funzionalità davvero interessanti per il suo prezzo. Innanzitutto è stato rinnovato il suo design, è molto piccolo e allo stesso tempo potente, permettendogli di rimanere all'aperto senza temere che le intemperie lo danneggino, siano esse umidità, pioggia, sole o vento. Questa fotocamera ha funzioni di base, ad es Registrare immagini notturne a colori è una cosa Con cosa ottieni Faro LED integrato E ci restituisce tutti i colori pur registrando una zona completamente buia.

Nuovo Blink Mini 2 | Amazzonia

Per fare questo, utilizza anche uno speciale chip che gli permette di manipolare l'immagine finché non prende vita. Questa fotocamera Può rilevare persone e inviare notifiche intelligenti Ci dicono che qualcuno è passato davanti alla telecamera. Questa nuova fotocamera è completamente personalizzabile per quanto riguarda la privacy e possiamo scegliere molti aspetti ad essa correlati. È quindi possibile scegliere diverse aree di attività, che saranno quelle su cui verrà fissata la telecamera per rilevare persone o movimento.

In questo modo possiamo Escludere aree in cui non abbiamo alcun interesse E che in qualche modo ci fornirà scoperte irrilevanti, così potremo concentrarci su ciò che è veramente rilevante. E come potrebbe essere altrimenti, quando parliamo di un dispositivo Amazon, è completamente compatibile con Alexa, il che significa che potremo vedere l'immagine di queste telecamere in tempo reale sui loro smart display.

IL La risoluzione di questa fotocamera è HD Con un campo visivo di 143 gradi, ha connettività Wi-Fi 2,4 GHzCome al solito con i dispositivi IoT. Questa fotocamera è attualmente in vendita su Amazon negli Stati Uniti, in due colori, bianco e nero. Mentre il prezzo a cui è apparso per la prima volta è Circa 45 euro al cambio. Qualcosa che ci sembra particolarmente degno di nota considerando che si tratta di una fotocamera che può essere utilizzata all'aperto e che tradizionalmente è molto più costosa. Una fotocamera che non dovrebbe tardare ad arrivare in Spagna e, ovviamente, se lo farà a questo prezzo, potrebbe diventare una delle fotocamere più vendute nel negozio di Bezos.