Per difendere la super terra

Divertitori Infernali 2 Nominato dai giocatori per GoTY 2024 D'ora in poi per i tuoi sforzi Giocabilità, divertimento e intrattenimento illimitati. Sei un guerriero con poco tempo per allenarsi, solo le basi. Non hai un nome. Chi o cosa sei, non importa. Ciò che conta è che vivi per difendere pacificamente la Super TerraLibertà e democrazia gestita. Tutto ciò è ottenuto attraverso caricamenti che renderebbero geloso qualsiasi altro giocatore. Invece di essere una figura imponente, sei sacrificabile come i proiettili nella tua rivista.

Ora, con questo enorme peso sulle spalle, puoi concentrarti sulle cose importanti, diffondere la libertà e annientare i nemici. Ci sono due gruppi, i Terminidi che sono insetti E il Macchine che mi ricordano i Terminator Sono la fazione dei robot. Questi sono i tuoi nemici, non gli esseri umani o altri esseri umani. È l'uomo contro la macchina o la natura, a seconda del compito che scegli.

Perché stai facendo questo? Perché no? Non c'è una storia da completare, devi solo lavorare, ma il film di apertura ti terrà con il fiato sospeso mentre la satira fantascientifica viene rivelata in un video di reclutamento. Dopo un fantastico tutorial (sul serio, Battle Injury Simulator era fuori luogo e dannatamente buono), era ora di iniziare. Scegli una fazione da combattere (Terminid o Automaton), scegli un pianeta, quindi seleziona la missione specifica e tuffati in essa.

Esistono diverse missioni molto divertenti, che possono essere semplici come eliminare un determinato numero di nemici o recuperare e caricare dati di ricerca. Oltre a queste semplici cose, potresti avere il compito di trovare e sconfiggere un mostro enorme, che sovrasta tutti gli altri e richiede più potenza di fuoco per essere distrutto. Vedi, il punto è questo: la varietà di nemici ti richiederà di giocare in modo intelligente.

Non è così facile come puntare e sparare tutto il tempo. I proiettili possono rimbalzare sull'armatura di una persona. Una creatura chiamata Titano GialloDevi scoprire i punti deboli del gigante. Moltiplica quella paura per quattro quando la sua velocità e le sue lunghe gambe ti raggiungono in pochi secondi e ti mandano alla morte. Questi semplici obiettivi sembrano così facili, ma poi vieni invaso e puoi sopraffarti all'istante.

E adesso?

Quindi sei arrivato, e adesso? Helldivers 2 ti offre molto spazio per lavorare Una volta atterrato. Dopo aver fatto un ottimo ingresso, spetta a te tornare alla mappa e dedicare il tuo tempo in modo strategico a ciò che deve essere fatto successivamente. Altri obiettivi opzionali possono essere raccolti e raggiunti lungo il percorso, prima o dopo l'obiettivo principale.

È facile iniziare

La cosa interessante è la semplicità e la velocità dei giochiChe dura 40 minuti per i più difficili. I punti di interesse sono ancora facoltativi, ma forniscono risorse che ti daranno crediti per acquistare potenziamenti per i tuoi trucchi e i caricamenti di armi. Grazie Studi di gioco Arrowhead Per non averci buttato Microtransazioni Quando saremo nel 2024.

Questo gioco è meglio divertirsi con gli altriCrea il tuo gruppo o abbina. Come sempre, i risultati possono variare.

Tener conto

Piattaforme: PlayStation 5, Windows, Steam

PlayStation 5, Windows, Steam Sviluppatore: Studi di gioco Arrowhead

Studi di gioco Arrowhead data di rilascio: 8 febbraio 2024

8 febbraio 2024 Generi: Videogioco sparatutto in terza persona: multiplayer di massa

Videogioco sparatutto in terza persona: multiplayer di massa situazione: Videogioco multigiocatore

Videogioco multigiocatore Rivenditori – Agenti: PlayStation Studios e Sony Interactive Entertainment

*Makam