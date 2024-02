Nuovi monitor AOC B3: ideali per la casa e l'ufficio | Utensili

Va bene. Ho appena presentato la loro ultima serie di monitor multiuso, chiamata B3. La nuova linea arriva sul mercato in due modelli da 23,8 pollici (60 cm) (AOC 24B3CF2 e 24B3CA2) e due modelli da 27 pollici (68 cm) (AOC 27B3CF2 e 27B3CA2), tutti dotati di Pannelli IPS e risoluzione Full HD.

Questi quattro monitor combinano un design rinnovato con prestazioni migliorate per soddisfare le crescenti esigenze delle case e delle aziende di oggi, quindi si può dire che… Schermi che offrono una qualità convincente Per tutti i tipi di usi. Tutti i modelli sono offerti Risposta GtG di 4 ms e MPRT di 1 mse Adaptive Sync per una frequenza di aggiornamento variabile, che lo rende ideale sia per la produttività in ufficio che per l'intrattenimento occasionale, come i giochi E streaming video.

Frequenza di aggiornamento di 100 Hz

La nuova serie B3 presenta una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, garantendo movimenti sullo schermo più fluidi rispetto ai display standard da 75 Hz. Fornisce questa funzionalità Esperienza visiva più fluida, soprattutto in ambienti di lavoro frenetici. Inoltre, la fluidità fornita dalla funzionalità sopra menzionata contribuisce a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente.

Riconoscendo l'importanza della salute degli occhi negli ambienti domestici e professionali, i monitor AOC di cui parliamo sono dotati della Il Blu E tecnologia Senza sfarfallio per ridurre l'affaticamento degli occhi Durante lunghe ore di lavoro. Inoltre, i modelli 24B3CF2 e 27B3CF2 sono dotati di regolazione in altezza per soddisfare le diverse esigenze ergonomiche. Il supporto per montaggio VESA 100 x 100 fornisce opzioni di montaggio a parete o per più monitor per una maggiore flessibilità dello spazio di lavoro.

Questo AOC è progettato per tutti i tipi di lavoro

La connettività è migliorata utilizzando una porta Generazione USB tipo C 3.2 (5 Gbps), che fornisce una potenza di ricarica di 65 W tramite USB Power Delivery e supporta la modalità DisplayPort. Ciò consente una facile connessione ai laptop con un unico cavo per la ricarica simultanea e la condivisione o l'estensione dello schermo. Oltre a due punti vendita USB Type A 3.2 sul retro semplifica il collegamento di periferiche come tastiere, mouse o unità esterne.

La serie B3 di AOC presenta un design elegante con Lunetta molto stretta Non solo è visivamente attraente, ma è anche molto pratico. Questo design si adatta perfettamente a vari ambienti professionali, dagli spazi di lavoro collaborativi alle aree commerciali dove è essenziale una perfetta integrazione tra più display. Si integra perfettamente anche nelle case moderne e aggiunge un tocco futuristico alle piccole e medie imprese.

Modelli e prezzi di questi schermi

24B3CF2 : Pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel, inclinazione -5/25 gradi e regolazione in altezza di 110 mm.

: Pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel, inclinazione -5/25 gradi e regolazione in altezza di 110 mm. 24B3CA2 : Pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel, inclinazione -5/25 gradi.

: Pannello IPS da 23,8 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel, inclinazione -5/25 gradi. 27B3CF2 : Pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920 x 1080, inclinazione -5/25 gradi e regolazione in altezza di 110 mm.

: Pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920 x 1080, inclinazione -5/25 gradi e regolazione in altezza di 110 mm. 27B3CA2: Pannello IPS da 27 pollici, risoluzione 1920 x 1080 pixel, inclinazione -5/25 gradi.

I monitor AOC B3 saranno disponibili da febbraio 2024 e avranno un prezzo corrispondente Si va dai 169€ ai 199€offrendo un ottimo rapporto qualità/prezzo per chi cerca un monitor versatile e performante per le proprie esigenze di casa o ufficio.