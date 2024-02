Migliorare lo spazio pubblico senza che nessuno se ne accorga. Piazza e Ufficio del Turismo Branco del Río | Di architettura e altro ancora

Descrizione del progetto a cura di fiume Branko

La città di Piódão si trova nella Serra do Açor, nel Portogallo centrale. Le sue case rupestri, attraversate da strade strette e ripide, formano un anfiteatro su una scogliera esposta a nord-ovest.

In fondo, Plaza Conejo Manuel Fernández Nogueira è l'unico spazio aperto, piatto e chiaro, che funge da ingresso principale alla città.

Nel corso degli anni, le auto hanno occupato lo spazio come parcheggio. Il progetto restituisce lo spazio alle persone come sala d'incontro cittadina, favorendo lo scambio e l'interazione sociale.

Da lì provengono i materiali e le soluzioni costruttive utilizzate sia nell'edificio dell'ufficio turistico che nella piazza. Si ha quindi la sensazione che non sia stato fatto nulla, che sia sempre stato lo stesso.

Con l’obiettivo principale di eliminare le automobili e restituire spazio alle persone, lo spazio è stato liberato dalle ostruzioni e i suoi confini sono stati riclassificati e ridefiniti.



Plaza e Ufficio del Turismo di Branco del Rio, fotografato da Frederico Martinho.

Innanzitutto, una rete di ciliegi, all'ingresso, cambia la sequenza di arrivo. Dopo la prima scoperta della città, fatta in macchina, in lontananza, dove si riconosce l'insediamento del suo paesaggio, gli alberi rimandano il secondo ordine di comprensione dell'insieme: l'emergere del sorgere della città dalla sua base. Questo filtro vegetale protegge anche la piazza e la allontana dalla strada, impedendo il passaggio delle auto.

In secondo luogo, la nuova pavimentazione della piazza, realizzata in scisto senza rampe o barriere, esalta il nuovo carattere pedonale e garantisce l'accessibilità universale. La complessità formale dello spazio, privo di direzione, viene affrontata con l'introduzione di un grande cerchio centrale, in corrispondenza dell'asse della chiesa, che circonda il busto e gli alberi esistenti.

Attorno a questa nuova morbida centralità si dispongono i diversi elementi che compongono la piazza: la facciata della chiesa e le fondamenta in pietra su cui poggia, l'ufficio turistico e le piccole case che ospitano ristoranti e caffè.

L'intervento, all'interno e all'esterno dell'ufficio turistico, ha mirato a ripulire e chiarire l'edificio esistente e rimuovere elementi e superfetazioni. Una nuova corte protegge gli ingressi dell'edificio e contribuisce a creare un'immagine unitaria del complesso.



Plaza e Ufficio del Turismo di Branco del Rio, fotografato da Frederico Martinho.

La posizione del progetto era quella di agire in silenzio.

Gli alberi, le statue e l'illuminazione stradale esistenti sono stati preservati.

Il nuovo molo è stato costruito con lo stesso materiale e la stessa tecnica dell'intera città, lo scisto, secondo una tradizione dominata dai muratori locali.

Gli alberi piantati all'ingresso della piazza sono ciliegi autoctoni.

I due balconi agli ingressi dell'ufficio turistico e dei bagni pubblici sono realizzati con una delicata struttura di colonne metalliche e travi in ​​legno, e rivestiti con pannelli di ardesia, come tutti i tetti della cittadina.

L'approccio complessivo del progetto vuole contribuire a raggiungere un accordo in cui sia difficile cogliere ciò che è nuovo e ciò che è vecchio, e per evitare di danneggiare il legame dell'edificio con il luogo.

È stato stabilito un rapporto tra sostenibilità culturale e materiale, che dovrebbe contribuire all’insediamento di nuovi residenti in queste remote aree interne del Paese.