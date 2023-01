Hanno criticato Andrea Escalona per essere tornata a Hoi An meno di un mese dopo essere diventata madre

(Foto Instagram: @taniarin //andy_escalona)

Andrea Escalona ha sorpreso il pubblico a partire dal Oggi Sorprendendolo È tornato meno di un mese dopo la nascita del suo primogenito Emiliano. Accolta con grande affetto dai suoi colleghi e dalla sua produzione, la conduttrice ha suscitato critiche sui social media per aver ripreso il suo spazio il venerdì mattina. Televisione Settimane prima del completamento del periodo di recupero postpartum e quindi “trascurando” il suo neonato.

Era lunedì 16 gennaio quando l’attrice è ricomparsa sul suo account Twitter. instagram per aver condiviso con i suoi follower uno spaccato delle sue prime settimane da neomamma. Era in quello spazio in cui si assicurava che ci sarebbe tornato Oggi Senza riguardo Si sentiranno “in colpa” per riprendere i loro doveri professionali Mentre suo figlio è rimasto a casa.

L’autista ha presentato a suo figlio questa foto. (Foto Instagram: @andy_escalona)

“Beh, sì… sono tornata al lavoro e ho fatto il bagno! Per te, bella mammina, si sentirà produttiva ma in colpa, e se resti a casa e sei la sua mucca da latte (stai attenta, io amo essendo la sua mucca da latte) ti sentirai in colpa anche tu.” Il senso di colpa è qualcosa che ti segue come una mammaNon perché sia ​​difficile, ma per le aspettative che abbiamo come società su ciò che dovrebbe essere o fare. La “buona” madre ha scritto.

Oltre ai nostri confronti, sei abbastanza? sei bravo! Indipendentemente dal fatto che sia stato un parto naturale, se stai allattando o se sei tornata al lavoro. Ho sempre avuto una mamma lavoratrice che era la migliore del mondo e mi ha insegnato con l’esempio. Voglio che tu sappia, Emilio, che hai una mamma che ti vuole bene e che andrà tutto bene!

(foto: Instagram/@andy_escalona)

Andrea Escalona ha diretto il suo messaggio alle donne che potrebbero temere di riprendere la loro carriera dopo essere diventate madri, tuttavia, una discussione a riguardo è stata aperta nella sezione dei commenti. Da un lato molti utenti della piattaforma hanno lodato ed elogiato il fatto che la conduttrice sia tornata al programma mattutino di Televisa, ma dall’altro l’hanno criticata per non aver rispettato la quarantena post parto e

