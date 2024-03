Un nuovo radiotelescopio in Antartide promette di fare progressi nello studio dei buchi neri

Foto: Seppia

In una collaborazione internazionale senza precedenti, gli ingegneri dell’Università di Concepcion (UdeC) sono in prima linea in un progetto rivoluzionario per installare un radiotelescopio in Antartide. Lo sforzo è guidato da Cristian Calquin e Patricio Alarcón, del Centro di Strumenti Astronomici (CePIA), che hanno recentemente trascorso circa due mesi nella regione più meridionale del Cile. Il suo obiettivo: rivedere e installare nuove stazioni di prova per l'Event Horizon Telescope (EHT), una missione che promette di approfondire la nostra comprensione dei buchi neri.

Superare le frontiere nell’osservazione cosmica

L'EHT è un progetto collaborativo che riunisce i telescopi di tutto il mondo per catturare immagini delle ombre proiettate dai buchi neri sulle galassie vicine. “Questa struttura rafforza la rete globale di telescopi, permettendoci di osservare i buchi neri con una precisione senza pari”, spiega il dottor Rodrigo Reeves Díaz, direttore del CePIA e accademico del Dipartimento di Astronomia dell’UdeC. La posizione in Antartide è strategica, poiché la densità dei buchi neri che si possono osservare da lì è simile a quella riscontrata altrove nel cielo.

La missione non solo ha presentato sfide logistiche dovute alle dure condizioni dell'ambiente antartico, ma ha anche fornito un'opportunità unica di collaborazione interdisciplinare. “Abbiamo scambiato esperienze con scienziati di diversi campi, dalla biologia alla radioastronomia, in un ambiente di cooperazione eccezionale”, afferma Patricio Alarcón. Durante il loro soggiorno, gli ingegneri hanno aggiornato le apparecchiature di misurazione a infrarossi e hanno stabilito una connessione Internet satellitare indipendente, garantendo la raccolta remota dei dati.

L’installazione di questo radiotelescopio non solo contribuisce alla comunità scientifica internazionale, ma posiziona anche il Cile come leader nella ricerca astronomica nell’emisfero australe. Questo progresso promette di aprire nuove porte nello studio dell’universo, in particolare nella comprensione dei misteriosi buchi neri.

