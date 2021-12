Instagram Playback 2021, il riassunto delle dieci storie del tuo anno

Come ogni dicembre per un momento Fai bilanci e ricorda tutto quello che è successo durante l’anno Colpisce direttamente i social network. In questo caso è Instagram che ha deciso di cambiare il modo in cui riassume i migliori contenuti rispetto alle stagioni precedenti e ora punta sulle Storie con Corri Instagram 2021.

Instagram Playback 2021 è una funzionalità che sarà disponibile solo per poche settimane a dicembre Ciò consentirà agli utenti di vedere le prime 10 storie pubblicate nell’ultimo anno. Hai già avuto modo di provarlo?

Rivivi i tuoi momenti migliori con Instagram Playback 2021

Fondamentalmente, il processo utilizzato per la riproduzione di Instagram è completamente automatico, come La rete seleziona dozzine di storie che sono state accolte meglio da altri utenti Può essere ricondiviso con i follower. Inoltre, c’è un’opzione per personalizzarlo per aggiungere che la persona ha archiviato sul proprio profilo o eliminare più storie che fanno parte di quell’archivio.

Per chi volesse provare questa personale recensione del 2021, può farlo Dal post correlato che compare nel feed principale di Instagram, o in mancanza, accedere durante la visualizzazione del gioco di altre persone sulla piattaforma. In questo caso devi solo Fare clic sull’adesivo “2021”. Per essere reindirizzati per selezionare le migliori storie speciali.

In questo modo, Instagram sembra aver abbandonato il suo formato classico.Top Nine Day Instagram“Era utilizzato negli anni precedenti per fare una sintesi dei migliori utenti della stagione. Fino alla fine del 2020 non si è concentrato sulle storie ma piuttosto Ha reso più facile per gli utenti condividere una griglia con le nove foto che hanno ottenuto il maggior numero di “Mi piace”..

In conclusione, se sei interessato al lavoro, non perdere tempo e approfittane prima di Capodanno e sparisci dai social network. Non c’è dubbio che Instagram sarà pieno di nostalgia e ricordi nei prossimi giorni sulla maggior parte degli account che seguiranno.

attraverso / Utensili