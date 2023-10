Italia, ECOMONTO 2023: Riflettori puntati sull’Africa

(Informazioni inviate dal sottoscritto)

– Italia, Ecomondo 2023: Riflettori puntati sull’Africa, opportunità e soluzioni tecnologiche per contrastare la crisi climatica

Partecipazione massiccia della Commissione Europea

Africa Green Development, un forum per ambasciate, governi e aziende africane

Focus su Acqua, Energia e Cibo (WEF-Nexus), un nesso chiave per determinare l’impatto ambientale

Rimini, Italia, 3 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Siccità, desertificazione, inondazioni. Gli eventi estremi minacciano sempre più il continente africano e la necessità di approcci e soluzioni basati sulle tecnologie verdi è rilevante e urgente. Argomenti discussi durante convegni internazionali Ecomanto (26a ed.), Mostra principale Gruppo Espositivo Italiano (IEG) Per la green economy in Europa e nel Mediterraneo, dal 7 al 10 novembre a Rimini, 1.500 espositori del brand occuperanno l’intero quartiere fieristico di Rimini in 28 padiglioni.

Dai processi tecnologici per arrestare il cambiamento climatico ai progetti finanziati dall’UE mirati a una (bio)economia blu più circolare nel Mediterraneo, gli Stati sono pubblici Salute del suolo (Seconda edizione) e African Green Development, per citare alcuni casi. Nel calendario intensivo organizzato dal Gruppo Tecno-Scientifico Ecomanto, diretto Insegnante Fabio Fava L’Università di Bologna, insieme ai principali partner istituzionali e tecnici dell’evento, insieme ad un panel internazionale di esperti Commissione europea, OCSE , FAO , UFM , SEE , ISWA .

Un’edizione sold out che ha visto la partecipazione di tanti rappresentanti dei migliori buyer, giornalisti, associazioni e rappresentanti di aziende provenienti da tutto il mondo di tutte le filiere green sul fronte estero, grazie alla solida e preziosa collaborazione. ITA – Agenzia per il Commercio Estero Per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Forum Verde Africa (giovedì 9 novembre), a cura di RES4Africa e l’équipe tecnico-scientifica di Ecomanto, con la partecipazione Commissione europea, si concentrerà sull’approccio Water Energy Food (WEF) Nexus come parte integrante delle agende di sviluppo internazionali. Con la partecipazione di relatori istituzionali e di un’ampia gamma di esperti del continente africano, la conferenza esplorerà i collegamenti tra i sistemi idrici, energetici e alimentari, i modelli di business e i meccanismi finanziari in grado di aumentare la produttività economica in una regione come l’Africa. Si prevede che la domanda di acqua, elettricità e cibo crescerà esponenzialmente in futuro.

Il programma dell’evento regolarmente aggiornato è disponibile su connessione.

