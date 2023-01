Xbox torna a Los Angeles per l’E3 2023: “Ci stiamo preparando per un evento”

Il futuro del Video Game Show per eccellenza è incerto, ma l’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato il ritorno dell’evento dopo la cancellazione dello scorso anno. L’E3 2023 sarà di nuovo faccia a faccia e tutto sembra indicare che Xbox terrà lì la sua regolare conferenza.o almeno è stato suggerito in un post su Xbox Wire, il blog ufficiale della piattaforma:

Come annunciato in precedenza, per dedicare del tempo ad approfondire Starfield di Bethesda Game Studios, è in lavorazione un evento. Inoltre, i nostri team stanno lavorando sodo e non vedono l’ora di condividere di più su ciò che sta arrivando con i fan. Quando torneremo a Los Angeles quest’estate per la nostra convention annuale“.

il M3 2023 si terrà Dal 13 al 16 giugno.

Starfield sarà mostrato in un altro evento

Coloro che stavano aspettando un aggiornamento informativo su Starfield su Developer_Direct hanno presto trovato la loro risposta. Nello stesso annuncio dell’evento, Bethesda e Xbox hanno rivelato la tanto attesa nuova IP dai creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim. Avrà il suo posto nella tua presentazione Dopo:

Dedicare il tempo necessario a Entra nel campo stellaredi Bethesda Game Studios, sta preparando un programma autonomo”, hanno spiegato nel comunicato stampa. Questo gioco a tema spaziale è un gioco di ruolo ambizioso che era previsto per novembre 2022, ma lo studio Ho deciso di rimandare Perché avevano bisogno di più tempo per migliorare l’esperienza di gioco.

Starfield è in vendita A volte nel 2023 Per Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Come Redfall, Microsoft ha deciso di non commercializzarlo sui dispositivi Sony. D’altra parte, come in tutti i giochi il primo latoSarà disponibile dal primo giorno su Xbox Game Pass e PC Game Pass.

The Elder Scrolls VI è ancora in fase di pre-produzioneE in attesa Dallo Starfield decolla verso le stelle e le galassie lontane. Una volta completata la produzione, Bethesda Game Studios si concentrerà completamente sull’attesissimo sesto capitolo della serie.

Fonte | Cavo Xbox