Intel Xeon W9-3495X, sarà la nuova gigantesca CPU HEDT

il Intel Xeon W9-3495X potrebbe fuoriuscire In Geekbench, questa fuga di notizie ci ha lasciato una buona dose di informazioni su quale processore sarà uno dei principali concorrenti della serie AMD Threadripper 7000. Come la maggior parte dei nostri lettori potrebbe intuire, ciò significa che detto processore si adatta all’interno Rapide HEDT Sapphire di nuova generazione dall’intelligence.

Sappiamo che l’Intel Xeon W9-3495X sarà configurato in totale 56 core, Sarà suddiviso in un totale di quattro blocchi interconnessi o “tessere” che agiranno come se fossero un unico scivolo. La frequenza operativa base è di 1,9 GHz, ma può arrivare fino a 4,6 GHz grazie alla modalità turbo (possibilmente con uno o due thread attivi). Grazie alla tecnologia HyperThreading, sarai in grado di gestire un totale di 112 thread (ogni core può lavorare con un processo e un thread).

La dimensione totale della cache L3 caricata dall’Intel Xeon W9-3495X è impressionante, né più né meno di 105 MB, e nemmeno la cache L2 è lontana, dato che abbiamo 56 MB. Raccogli tutti i valori che troviamo La cache totale è di 161 MB. Ti ricordo che la cache L3 ha una capacità maggiore ma è più lenta della cache L2. Anche il suo IPC è molto alto perché utilizza l’architettura Golden Cove.

In questo test, l’Intel Xeon W9-3495X è stato accompagnato da 128 GB di memoria DDR5 a 4800 MHz, La scheda madre utilizzata è Supermicro X13SWA-TF. Il punteggio ottenuto da questo chip in Geekbench 5 è stato di 1284 punti in single thread e 36990 punti in multi thread. A scopo di confronto, possiamo confermarlo Perde rispetto al Threadripper PRO 5995WX del 15% in termini di prestazioni a thread singolo.

Fare un confronto nelle prestazioni multithread è un po’ più complicato, perché i valori raccolti da Geekbench 5 oscillano molto, ma da quello che ho potuto vedere Rimane quasi sempre sopra i 40.000 punti. So cosa stai pensando, com’è possibile?Quindi stiamo dicendo che l’Intel Xeon W9-3495X competerà con il Threadripper di prossima generazione e la risposta è piuttosto semplice, perché i suoi vari acceleratori integrati faranno un’enorme differenza in prove più realistiche.

In questo senso, dobbiamo ricordare che i dati sulle prestazioni provengono da Geekbench Hanno solo un certo valore indicativoe non rappresenta mai le prestazioni effettive che un particolare componente può raggiungere.