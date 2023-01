Porsche Vision 357: un omaggio alla prima Porsche, la 356

Il 2023 è un anno molto speciale per PorscheCelebra il 75° anniversario dello sviluppo delle auto sportive. In particolare, l’8 giugno 1948, la 356 n. 1 Roadster divenne la prima vettura targata Porsche a ricevere l’autorizzazione operativa generale.

Quale modo migliore per celebrare la nascita di questo iconico marchio di auto sportive se non con un concept che richiama la 356, solo all’avanguardia: la Porsche 357 Vision.

Concetto di Natale

Non avendo limiti nella loro creazione, come avviene nei modelli prodotti in serie, i designer hanno potuto lavorare liberamente sulla carrozzeria, pur seguendo sempre la filosofia progettuale di Porsche.

come conseguenza di, Un’auto che unisce passato, presente e futuro è stata realizzata in modo coerente, offrendo una proporzione che richiama il suo archetipo storico e dettagli che raffigurano vedute per gli anni a venire.

Perché sotto l’incredibile carrozzeria, La Porsche Vision 357 è basata sulla 718 Cayman GT4 RS, la dinamica di guida è da vera sportiva purosangue, 493 CV sono garantiti.

Ingrandire Porsche

Una moderna reinterpretazione della Porsche 356

Di tutto il design esterno, la caratteristica più accattivante del concept è il parabrezza che avvolge i montanti anteriori in modo inconfondibile. Come il 356, questo concetto vede allargate le frontiere della produzione del vetro.

anche, I montanti anteriori della Porsche Vision 357 sono verniciati di nero e uniscono visivamente le superfici dei finestrini laterali in un’unica unità. La grafica DLO (Day Opening) è simile alla visiera di un casco.

Tutti i dettagli funzionali sono integrati e migliorano il carattere visivo del veicolo. Ciò include le maniglie delle porte nascoste accanto ai finestrini laterali e le luci posteriori, che si trovano dietro una serie di punti stampati sulla carrozzeria.

Altri richiami alla 356 sono la calandra posteriore, che integra la terza luce stop, i fari rotondi e la vernice: il concept è bicolore con Ice Grey Metallic e Grivola Grey Metallic nelle zone basse del segmento. Ricorda i toni di grigio che erano già in voga negli anni Cinquanta.

Tutto questo lato retro-futuristico della Porsche 357 Vision è completato da cerchi in lega da 20 pollici. È dotato di prese d’aria in fibra di carbonio aerodinamicamente vantaggiose e chiusura centralizzata.

Porsche 356 e i suoi dati più interessanti