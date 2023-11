Google fornisce strumenti che consentono ai profili e ai forum di apparire in maggiore evidenza nei risultati di ricerca

Madrid, 28 novembre (Portaltic/PE) –

Google Gli sviluppatori hanno introdotto il supporto per due nuovi tipi di dati strutturati in risultati della ricercacon l’obiettivo di comprendere meglio le informazioni sui creatori e le esperienze in prima persona condivise nei forum.

Da lunedì gli sviluppatori hanno a disposizione nuovi strumenti per evidenziare post e profili dei social network e dei forum nei risultati di ricerca di Google, che Potrebbero apparire in posizioni più elevate.

Questi strumenti ti consentono da un lato di taggare i profili, in modo che informazioni come Il nome, la foto, il numero di follower o la popolarità dei tuoi contenuti può essere meglio definito. ad un altro, Siti di discussionecome forum, social network e comunità online.

Anche se l’azienda chiarisce Blog degli sviluppatori Sebbene questi tag non garantiscano la visualizzazione di profili o contenuti, l’obiettivo di questi strumenti è facilitare l’identificazione delle persone Esperienze in prima persona Nel motore di ricerca.

È accompagnata Strumenti di monitoraggio e analisiTi consente, da Search Console, di ottenere rapporti sulle prestazioni dei tuoi segnalibri e sui potenziali problemi rilevati.