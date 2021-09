Jazztel aumenta la velocità della fibra per i suoi clienti

Dopo aver aumentato la capacità di navigazione mobile a tariffe gratuite lo scorso maggio, Jazztel sta ora anche migliorando la velocità della fibra ottica offerta alle sue tariffe fisse e convergenti, fino a 1 Gbps. In cima alle sue opzioni di catalogo.

Come nel caso delle tariffe di navigazione mobile, si applicheranno questi vantaggi, Sia i nuovi che i clienti esistenti e Nessun aumento dei prezzi o variazione delle condizioni dell’offerta commerciale contrattata.

I miglioramenti hanno reso il catalogo delle offerte in fibra ottica di Jazztel configurato come segue:

I modelli di fibra simmetrica raggiungono i 600 Mbps fino a 1 Gbps.

Le modalità in fibra simmetrica raggiungono i 300 Mbps fino a 600 Mbps.

Le modalità simmetriche in fibra a 100 Mbps arrivano fino a 300 Mbps.

Questi aumenti si applicano all’intero catalogo Static + Internet e chiudere Con il cellulare di marca, con le uniche eccezioni al pacchetto convergente 15 GB Jazztel Una proposta di comunicazione domestica che punta a Gli studenti, entrambi con determinate condizioni speciali

jazztel, insieme ai suoi clienti in un momento difficile

Con questo passaggio, gazzetta, Marchio arancioneAccompagna nuovamente i tuoi clienti in tempi economici difficiliOffriamo loro servizi adeguati al contesto di mercato a prezzi competitivi. Allo stesso modo, come di consueto nella politica commerciale di un marchio, Queste modifiche sono definitive e non fanno parte di una promozione temporanea che termina dopo un periodo di tempo predeterminato.

Grazie a tutto ciò, Jazztel definisce ancora una volta la differenza all’interno del mercato delle telecomunicazioni in Spagna, a prezzi molto competitivi e in linea con le offerte combinate più basse del mercato, senza rinunciare all’essenza del marchio: La qualità della sua connessione di rete in fibra e il miglior servizio ai suoi clienti.