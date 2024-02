Joshua Buatsi vince il titolo WBA e punta su Bivol

Joshua Buatsi rimane in prima fila per sfidare il campione dei pesi massimi leggeri WBA Dmitry Bivol, dopo aver sconfitto Dan Azeez con decisione unanime sabato.

Giosuè Buatsi Fai un grande passo verso la conquista del titolo mondiale dei pesi massimi Vittoria decisiva unanime sul rivale inglese Dan Aziz sabato all'OVO Arena di Wembley a Londra.

Buatsi ha ottenuto punteggi di 116-110, 117-109 e 117-109 in un incontro eliminatorio per il titolo WBA dei pesi massimi leggeri, vinto da Dmitry Bivol.. Buatsi, la medaglia di bronzo olimpica del 2016, ha preso anche i titoli britannico e del Commonwealth da Aziz dopo aver mostrato maggiore precisione e ambizione.​

Joshua Buatsi, a destra, rimane in prima linea per sfidare il campione dei pesi massimi leggeri WBA Dmitry Bivol con una decisione unanime vincendo sabato su Dan Azeez. Zach Goodwin/PA Images/Getty Images

Aziz è caduto due volte nell'undicesimo roundMa ha affermato che entrambi erano passi falsi. Comunque, Stivali È stato un meritato vincitore dopo aver tenuto a bada Aziz.

Pozzi aveva un vantaggio di 152-72 sui tiri potentiSecondo le statistiche del sito web CompuBox.

Stivali (18-0, 13 KO), 30 anni, ha iniziato la lotta come contendente numero 1 in due degli organi di governo del mondo. La vittoria di sabato lo mantiene in prima fila tra i contendenti dei pesi massimi leggeri per i titoli mondiali.

Ma Stivali Dovrai aspettare la tua occasione. Bivol dovrebbe combattere a giugno contro il collega russo e contendente campione Artur Beterbievche detiene le cinture WBC, IBF e WBO, per determinare il campione indiscusso.

Caro (20-1, 13 KO), 34 anni, è entrato nella lotta classificandosi secondo in due degli organi di governo mondiali e classificandosi terzo e quarto negli altri due. Ha ancora grandi combattimenti davanti a sé nonostante abbia subito la sua prima sconfitta professionale.