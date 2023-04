I dati demografici di El Salvador determinano gli avvisi

Gli esperti stimano che il fatto che il 24,6 per cento dei giovani nel Paese non studi o non abbia un lavoro sia un serbatoio per futuri immigrati.

Allo stesso modo, recenti sondaggi mostrano che per anni questo settore è stato il settore che ha contribuito con il maggior numero di membri a bande o bande che hanno reso il paese uno dei più violenti al mondo con alti tassi di omicidi.

Il sondaggio ha indicato che nel 2022 circa 402.262 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni non studiavano né lavoravano, mentre i dati degli studi rivelano che la maggior parte dei membri delle bande è molto giovane. Il 72% dei membri delle bande ha un’età compresa tra i 16 ei 21 anni, con un’età media di 18,7 anni, secondo alcuni studi.

Il National Bureau of Statistics and Census (Onec) ha rilevato nella sua ultima indagine che 402.850 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni non frequentavano né lavoravano, sebbene il numero fosse in calo del 12,2% rispetto al 2020.

I cosiddetti nini (niente lavoro, niente studio) hanno minori possibilità di sviluppo professionale essendo al di fuori del sistema educativo. Questo divario è maggiore per la popolazione nelle aree rurali, con il 30,5% di età compresa tra i 15 ei 29 anni, rispetto al 20,8% nelle aree urbane.

D’altra parte, per evidenziare il pericolo, l’EHPM ha mostrato che la popolazione ha raggiunto l’anno scorso sei milioni 330 mila 947, il 25,8 per cento dei quali erano giovani dai 15 ai 29 anni.

Oltre a questi fattori di rischio, l’advisor ha individuato anche altri avvertimenti per la programmazione delle politiche pubbliche, che nel lungo termine l’aumento del numero degli anziani rappresenterà una domanda di servizi previdenziali e assistenziali.

Le stime della Commissione economica per l’America Latina ei Caraibi assicurano che entro il 2042 il paese raggiungerà la maggioranza della popolazione a 6.680.000 persone, in un momento in cui i giovani di oggi si stanno avvicinando all’età adulta.

