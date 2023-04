La metà degli americani pensa che Trump dovrebbe essere perseguito per un crimine

La metà degli americani crede, in un nuovo sondaggio, che l’ex presidente Donald Trump (2017-2021) dovrebbe essere accusato di un crimine, dopo che le accuse contro l’uomo d’affari sono state rivelate in un tribunale di Manhattan.

L’ultimo sondaggio di Notizie ABC/Ipsos Ha rilevato che il 53% degli intervistati riteneva che Trump fosse responsabile di qualcosa di illegale in questa situazione, rispetto all’11% che ha agito in modo sbagliato, ma non di proposito.

Al contrario, il 33% afferma che non dovrebbe essere intentata alcuna accusa contro l’ex presidente e solo il 20% si aspetta che non abbia fatto nulla di male.

La ricerca ha anche misurato l’impressione generale degli americani su Trump prima e dopo il suo arresto entrando in un tribunale di New York la scorsa settimana.

Circa il 25 per cento ha dichiarato di avere un’opinione positiva dell’ex presidente dopo l’arresto, mentre il 61 per cento l’ha giudicata del tutto sfavorevole.

Martedì scorso, Trump si è dichiarato non colpevole di 34 accuse di reato per il suo presunto coinvolgimento in uno schema di denaro segreto, rendendolo il primo presidente, attuale o precedente, a intentare un’accusa penale.

Altre indagini in corso ricadono su Trump, anche per i suoi sforzi per ribaltare i risultati elettorali persi nel novembre 2020; per il suo ruolo da protagonista in 6 gennaio 2021 Attacco al Campidoglio federaleE per lui Trovare Documenti segreti nella sua residenza di Mar-a-Lago.