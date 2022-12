La comunità cofinanzia la costruzione di un belvedere sul paesaggio del fiume Chickamo ad Apanella

Un investimento di 47.500 euro consentirà l’adattamento dell’area, la creazione di uno spazio ludico ed educativo e la rigenerazione dell’ambiente

Il Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente e il Sindaco di Apanella durante la loro visita in azienda dal punto di vista del gruppo.

Un investimento di 47.500 euro, cofinanziato dalla Comunità Autonoma e dai Fondi Europei FEDER, consentirà l’adattamento di un’area in prossimità di ‘El Semolilla’, ad Abanilla, per costruire un punto panoramico in luogo di importanza comunitaria (SIC) del fiume Chicago. Il Segretario Generale del Ministero dell’Acqua, dell’Agricoltura, dell’Allevamento, della Pesca, dell’Ambiente e delle Emergenze, Víctor Martínez, e il sindaco della città, José Antonio Blasco, hanno visitato oggi i lavori.

“In questo modo, offriamo ai visitatori una visione olistica di questo spazio protetto, nel rispetto della sua biodiversità, nonché un’area ludica ed educativa che consente la fruizione dall’esterno senza alterare i valori che rendono unico questo luogo”. ha sottolineato Victor Martinez.

I lavori consistono nella costruzione di un belvedere con vista sul Chícamo e sulla Sierra de Abanilla, con diverse panchine in muratura di cemento, una staccionata in legno antistante e un segno interpretativo dei valori paesaggistici e ambientali osservabili. In prossimità del belvedere sarà allestita un’area adibita a pic-nic, dove verranno realizzati alcuni tavoli e un percorso per persone con mobilità ridotta per dare accesso ad entrambi i luoghi.

Gli interventi si completeranno con la rivegetazione dell’ambiente con tipi tipici di barena e la rappresentazione degli habitat esistenti, la gestione della normalizzazione dell’area e la difesa del suolo. Saranno inoltre formate due aree boschive costituite da un giardino e un palmeto, verrà installata la segnaletica e verrà creata una barriera vegetale visibile lungo il perimetro interno del lotto.

All’interno del territorio comunale di Apanella si trova il SIC ‘Río Chícamo’, formato dal canale principale del fiume, Rambla del Zurca e Rambla de Balonga. Nasce nel villaggio di Macisvenda e attraversa diversi singoli luoghi. Ha un alto interesse idrologico, geologico, botanico e faunistico.