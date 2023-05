La data di uscita di Lords of the Fallen enfatizza il ritmo degli Iron Maiden

ILGli sviluppatori CI Games e Hexworks hanno finalmente annunciato la data di uscita per la seconda parte di Lords of the Fallen, che è il 13 ottobre su PS5, Xbox Series e PC.

Ambientato sulla musica della band britannica Iron Maiden, The Lords of the Fallen offre una nuova epica avventura fantasy ambientata in un vasto mondo interconnesso cinque volte più grande del gioco originale.

Prezzi e aggiornamenti di Lords of the Fallen 2

Immerso nel ruolo di un leggendario Black Crusader, intraprendi un viaggio attraverso il regno dei vivi e dei morti in questa tentacolare esperienza di gioco di ruolo che presenta boss enormi, un sistema di combattimento veloce e stimolante, emozionanti incontri con i personaggi e una storia coinvolgente.

Personalizza completamente l’aspetto del tuo personaggio con una varietà di opzioni visive prima di scegliere una delle nove classi di personaggi. Qualunque percorso tu scelga, sviluppa il tuo personaggio in base al tuo stile di gioco migliorando le tue statistiche, armi, armature e incantesimi.

Scegli tra centinaia di armi mostruose uniche o forgia minerali per padroneggiare la magia e i suoi potenti attacchi arcani. Vai in missione da solo o invita un secondo giocatore a unirsi a te in cooperativa online 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per Xbox Series X e S, Lords of the Fallen avrà un prezzo di 1.239 pesos nella sua versione standard e la versione Deluxe di 1.409 pesos.

L’edizione standard di Lords of the Fallen per PS5 avrà un prezzo di 1.049,89 pesos mentre l’edizione deluxe avrà un prezzo di 1.240,81 pesos.

Nel caso di PC, Lords of the Fallen avrà un prezzo di 999 pesos nella versione standard e nella sua versione deluxe di 1199 pesos.