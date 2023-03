La maggior parte di loro preferisce guardare i contenuti rispetto alla TV in streaming con pubblicità

fluire E la pubblicità sono due ambiti strettamente legati al futuro della televisione. Il primo, perché è in Spagna Il modo più pubblicamente supportato per guardare la TVContrariamente al consumo di TV gratuita che continua a diminuire gradualmente.

Secondo lo studio La nuova era della trasmissione televisiva Fatto da Magnete L’84% degli spagnoli usa Trasmissione televisiva Per i consumi di intrattenimento, 12 punti in più rispetto a chi lo fa con la tv lineare (72%) e il doppio dell’audience per la pay tv tradizionale (38%). Queste informazioni sono in linea con quanto precedentemente pubblicato Comunicazione al ventoIl che lo indica La visione attraverso la TV aperta nel 2022 è diminuita dell’11% rispetto al 2021.

Parlare del futuro della televisione parla anche di prospettive promettenti per la pubblicità. Il magnete lo indica 8 streamer su 10 guardano contenuti supportati da pubblicità. specifica, Il 46% guarda solo gli annunci e il 35% guarda un mix di spettacoli con e senza annunci. anzi, Il 18% consuma solo contenuti senza pubblicità.

trasmettere contenuti su fluire Sotto il modello pubblicitario, non solo è la scelta più vista oggi dagli utenti, ma registra anche una tendenza al rialzo. Il 46% degli intervistati ha indicato di aver visualizzato più contenuti finanziati dalla pubblicità rispetto allo scorso announ fatto con cui hanno concluso gli autori del rapporto L’inclusione di annunci non altera l’esperienza visiva del pubblico. è finita, L’80% afferma che preferirebbe guardare gli annunci per contenuti gratuiti o pagare una quota di abbonamento molto bassa.

Fiducia

Magnetite lo specifica anche Gran parte della fiducia che i marchi evocano nella società dipende dal mezzo in cui vengono promossi. In particolare, indica che Il 70% degli utenti vede solo fluire Fidati degli annunci, 15 punti in più rispetto a quelli registrati dai telespettatori tradizionali. Allo stesso modo, le abitudini di consumo degli utenti su diversi dispositivi hanno un impatto significativo sulle decisioni di acquisto e sulla creazione di relazioni più profonde con i marchi.

La stragrande maggioranza degli spettatori (95%) sceglie gli schermi TV per fruire di programmi e film3 su 4 preferiscono uno smartphone o un tablet e, altrettanto, un computer.