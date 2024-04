Prime Video conferma la seconda stagione della serie spagnola tratta dal romanzo best-seller

Non era la seconda stagione Da “Il pane delle celebrità” in Primo Video (Peccato, Amazon, peccato), ma finalmente ci sarà una seconda stagione di una delle loro serie spagnole, basata su una serie spagnola. Romanzi più vendutiPiù successo in fase di ristrutturazione. E non si tratta nemmeno di “Red Queen”, adattamento televisivo della trilogia di Juan Gómez-Jurado, che ha già vinto un premio. la seconda stagione Dopo il successo della prima parte, uscita il 29 febbraio.

In questa occasione, era il 27 ottobre 2023 quando Primo Video È stato presentato in anteprima “Memento Mori”, adattamento televisivo di Zebra Producciones della trilogia “Verses, Songs and Pieces of Flesh” di César Pérez Gileda (Premio Nadal 2024). La prima stagione in sei parti è stata girata a Valladolid nell'autunno del 2022 e il cast comprende Yon González, Juan Ichanov, Francisco Ortiz (serie HBO “García!”), Olivia Baglivi e Manuela Velez. e Fernando Soto (“La casa de papel”). Prime Video lo conferma la seconda stagione “Memento Mori”, che adatterà la seconda parte della trilogia letteraria (“Dies irae”), e il ritorno del performer Yon Gonzalez (che ha in lavorazione la serie storica “Inizia” Su Antena 3) nei panni dell'assassino Augusto Ledesma. La nuova stagione proseguirà il duello tra Augusto (Yon Gonzalez) e l'ispettore Sancho (Francisco Ortiz), che cercherà di fermare l'assassino dopo la sua fuga con Erica (Olivia Baglivi) da Valladolid. L'ossessione di fermarlo porterà Sancho agli estremi, mentre Augusto continua la sua opera poetica e omicida. IL la seconda stagione Consisterà in cinque episodi da 45 minuti ciascuno, con Jose Velasco, Sara Fernandez Velasco, Luis Arranz, Marco A. Castillo, produttore esecutivo di Ibon Celaya e Marco A. Castillo e Fran Parra alla regia, sceneggiatura di Luis Arranz. Luis Moreno e Cristina Ponce. READ Il candidato ai Latin Grammy Edgar Barrera parla dell'ascesa del pop latino Riassunto e trailer della prima stagione di Memento Mori L'ispettore Sancho (Francisco Ortiz) e il suo socio Carabocha (Juan Ichanov), esperto di serial killer, indagano sull'omicidio di una giovane donna a Valladolid con le palpebre amputate. Sancho sospetta che questo delitto possa essere il preludio a una lunga lista di omicidi architettati da Augusto (Yon González), un sociopatico dall'eccentrico gusto per la cultura che trova nei suoi delitti una forma di espressione artistica.

“Drogato televisivo certificato. Ninja zombi esasperatamente umile. Sostenitore del caffè. Esperto del Web. Risolutore di problemi.”