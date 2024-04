L'era digitale e la fine della comunicazione coniugale di Jordi Labanda

Jordi Labanda è un artista dalla linea allungata. I suoi caratteri, tesi il più possibile e un po' di più, conferiscono alle sue creazioni uno stile inconfondibile: quello dell'eleganza in un mondo moderno. Pittore riconosciuto a livello internazionale, ha una carriera altrettanto lunga e le sue opere ricercate hanno visto la luce in musei e gallerie di Tokyo, Parigi, Barcellona, ​​Madrid, Firenze, Buenos Aires e Città del Messico. Le sue illustrazioni hanno abbellito marchi come Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, American Express, Reebok, Zara, Adidas e Pepsi.

Come illustratore editoriale ha pubblicato in Vogue Giappone, Telegrafo quotidiano, Sfondo, Vogue Stati UnitiE Rivista domenicale del New York Times, tra le altre cose. Stava collaborando con Avanguardia Dal 1994, quando ha illustrato nelle pagine letterarie una recensione del libro di Paco Umbral. Lui stesso ammette che “uno dei momenti più importanti della mia carriera è arrivato nel 1999, quando Avanguardia Mi ha offerto di avere la mia pagina rivista“.

