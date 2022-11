La Nissan Leaf scomparirà, ma tornerà con un restyling completo nel 2025

Al Salone dell’Auto di Los Angeles del 2022 è stata annunciata la certificazione della fortunata Nissan, che continuerà ad occupare il nome Leaf ma sarà sostituita da un modello completamente rinnovato e rimarrà 100% elettrica.

Nissan può essere orgogliosa di avere nel proprio portafoglio una delle auto elettriche di maggior successo al mondo, diventando un tipico simbolo che ha portato numeri positivi alla casa giapponese. Tuttavia, vari media e persino rapporti trapelati hanno indicato la fine di questo modello.

Di fronte a questa situazione, Aditya Jairaj, direttore delle strategie di vendita e marketing di Nissan Electric Vehicles, è uscita per smentire queste voci e ha indicato che è “qui per restare” ma che vedrà un cambiamento in tutti i suoi aspetti in futuro. Anni.

Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli a riguardo, ed è rimasto solo da immaginare cosa riserva il futuro per questo modello, e si vociferava che sarebbe diventato un SUV, cosa che non è stata confermata dall’azienda.

L’attuale Leaf è in vendita a livello globale dal 2018 e ha iniziato il suo viaggio in Cile nel 2019. Attualmente è commercializzata con un motore che genera 147 cavalli, 320 Nm di coppia e una batteria agli ioni di litio da 40 kWh.