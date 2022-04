La nuova Porsche 911 riporta una caratteristica distintiva

Porsche Guarda al passato per dare forma al tuo presente. Il Porsche 911 Sport Classic Prendete l’attuale generazione di auto sportive e dategliela tratti ancestrali. Sarà un’edizione limitata Verranno prodotte solo 1250 unità. il suo prezzo 317.064 € Le consegne inizieranno a luglio.

È La seconda forma dei quattro che sarà prodotto da Porsche Exclusive Manufaktur nell’ambito del progetto Heritage Design. il primo era Porsche 911 Targa Heritage Design Edition, Che ha visto la luce nel giugno 2020 e altri due restano da svelare, anche se Porsche assicura che dovremo aspettare per incontrarli.

L’intera serie racchiude il concetto di mangiare i dettagli tipici di modelli famosi della storia del nove e undici minuti e applicalo al modello corrente. Nel caso della 911 Sport Classic, le referenze sono l’originale e mitica 911 911 Carrera RS 2.7 del 1972.

Il Porsche brilla Il telaio si allargò Tipico della Turbo, anche se non sono presenti prese d’aria per i passaruota posteriori. È installato su un soffitto a doppia volta e, come elemento di spicco, ha un fondale Risolto il problema con lo spoiler “coda d’anatra”. La 911 ha ruote da 20 pollici sull’asse anteriore e ruote da 21 pollici su quello posteriore, con un design a cinque razze ispirato alla volpe classica Alla fine degli anni Sessanta.

Colori personalizzati per 911

Il marchio tedesco ha scelto un nuovo tono del corpo chiamato grigio sportivo Metallico, che fa onore moda grigia Disponibile nella tua giornata a Porsche 356. Sebbene sia l’opzione migliore, gli acquirenti possono anche scegliere tra altre tre (Solid Black, Agate Grey Metallic e Gentian Blue Metallic). Inoltre da ottobre può essere verniciata in un colore personalizzato a scelta del cliente.

L’abitacolo presenta una configurazione elegante che unisce pelle marrone chiaro Con sezioni in tessuto stile Pepita bianche e nere.

Il Porsche 911 Sport Classic Installazione del motore 3.7 Turbo Boxer 550 CV È abbinato esclusivamente a un cambio manuale a sette rapporti e alla trazione posteriore. È il 911 conn Il cambio manuale più potente del momentoMa i suoi benefici non sono stati annunciati. Divertiti anche tu Gestione delle sospensioni attive Porsche e un tapis roulant attivo che abbassa l’altezza del veicolo di 10 mm.

finalmente, Design Porsche Ha anche sviluppato un file orologio abbinato Con la vettura sportiva, che riproduce molti dei suoi dettagli di design e che, inoltre, sarà disponibile solo per chi acquisterà una copia della 911 Sport Classic.