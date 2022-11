La preposizione “d” nella poesia di Julio Jimenez Ocaso

Amico di Samuel Figo, Luis Gomez, Wilfredo Sacerio Asia, Evren Martinez Calaña, Francisco Ezebal Alvarez (Frankenstein)Modesto Gonzalez (El Cubanito), Felito Garcia (El Vate de Tulipán), Rogelio Porres (El Mockingbird romancero) e Manuel Loras Peña (El Clarín de los Mares), tra gli altri, Julio Jiménez Ocaso, un simpatico personaggio acceso da Luis Gomez che Samuel Vigo lo descrisse come un poeta abile per il modo in cui doveva decorare le sue decime con alcuni dettagli sorprendenti, come nel caso di Una lettera al mio amico Marcelo Diego Ventura, dove la preposizione “de” compare in 39 occasioni, dei cinque decimi che fanno parte della sua lettera nelle otto sillabe. divertirsi:

Cienfuegos, 10 febbraio / anno Da Agricoltura / Mr. Marcelo Ventura / Terza curva Calle Neuvey. / Voglio che il mio amico venga questa volta / Perché è casa mia / E apprezzerai senza eguali / La dolcezza del bocciolo / Da corrente a lamella/ Da bordo centrale. / Vedrai gli hamburger / Presentatore Da Squadrato / Con entusiasmo fraterno / Raddoppia il loro lavoro. / Vedrai gli operai / Canta un inno divino / E là sul monte vicino / Risuona una voce: / È l’eco del ronzio / Da Tifosi di fabbrica.

Vieni presto perché sei atteso / E non hai paura del freddo / Non vivo più nel boho / Vivo a casa Da Legna. / Ha il suo cancello e il suo marciapiede / Un giardino a pochi passi / E ha modeste decorazioni / Sui tetti / Da diapositive Da rimane / Da le tavole Da Bagassa

Per la colorazione di cemento/pavimenti Da Cancelli / Perché non ci sono minerali / Ho fatto una scoperta meravigliosa. / Non dico che siano miracoli / Ma era divino / Ho estratto un buon liquido / Da il colore Da cioccolato / Da semi Da avocado / Da arbusto Da senso unico. / Ho fatto del vino eccellente / te lo servirò / E non hai bevuto Da Ti priva / Perché lo è Da Gusto molto buono.

Per farti questo liquore / ne ho presi di più Da rotolo / Da fibra Da germoglio/ Da il sapore Da bacchetta santa, Da La tazza Da Pianta / Da la spiaggia Da torrente/ a Il pollo Gabbada / Ti dirò che si è perso / E alcuni giorni è apparso / Con diversi polli, è stato portato fuori. / Uno è Da una piuma d’oro, / che tra l’altro è molto bella, / c’è un’altra piuma come il ragazzino / e c’è un altro colore, Ventura, / Da buccia matura Da mela stellata

Julio Jimenez Ocaso conclude la sua lettera ottagonale all’amico Marcelo Diego Ventura.

Ho bisogno di comprare / nella tua città una lavagna / perché ho provato qui / senza riuscirci. / Ma se puoi andare / te lo raccomanderò / tu mi curerai Da compra / alcuni bastoncini Da tela, / Da il negozio Da regione / Da la spiaggia Da il mare…/

Senza dubbio, amici miei lettori, incuriositi da questi decimi del poeta Cienfuegos Julio Jiménez Ocaso.