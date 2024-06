La Spagna è in dubbio in quanto ultima contro l’Italia

21/06/2024



Oggi è in discussione la partecipazione di Ayos Perez alla terza partita della fase a gironi di Euro 2024, che la Spagna giocherà contro l’Albania lunedì prossimo alle 21. Compagna Elena … Condizioni di Catena di copingLa copertura spagnola della notizia in Germania questo pomeriggio ha rivelato che il calciatore del Real Betis ha riportato uno stiramento muscolare alla gamba destra durante la seconda giornata della partita contro l’Italia e l’evoluzione del disturbo determinerà la sua disponibilità per la partita contro gli albanesi. Tenerife.

Il giocatore biancoverde è partito dalla panchina di Spagna-Italia, seconda giornata del girone B di Euro 2024 in corso in Germania, e a differenza della prima sfida contro la Croazia, il tecnico Luis D. La Fuente ha deciso che l’attaccante del Santa Cruz de Tenerife entrasse in gioco al posto di Nico Williams al 78′ della partita.

Ayoze è entrato in partita con molta energia ed è stato un vero e proprio pugno dalla fascia sinistra nei dodici minuti in cui ha giocato il suo debutto ufficiale con la squadra spagnola in un campionato importante. Due occasioni da gol le ha infatti avute nei minuti finali della partita, la prima con un tiro magistrale alle spalle di Di Lorenzo. In entrambe le occasioni si è imbattuto in Donnarumma, il portiere italiano.

Dopo le vittorie su Croazia (3-0) e Italia (1-0), la Spagna si è già qualificata agli ottavi nonostante sia arrivata prima nel girone, ma l’allenatore de la Fuente ha intenzione di effettuare massicce rotazioni nella rosa. Entrando nella partita di lunedì contro l’Albania, Aos aveva buone possibilità di iniziare la partita e iniziare la partita dall’inizio. La sua messa in campo in questa partita è ora discutibile.