Cuba e Italia coordinano la cooperazione nel calcio

Montevideo. Due tecnici I calciatori cubani Jorge Eric Campos e Unilis Castillo stanno frequentando un corso presso la scuola allenatori nazionale italiana, che offre una licenza Uefa A.

Entrambi gli allenatori, che hanno esperienza con nazionali giovani e piccole, sono entrati nel prestigioso centro studi grazie ai collegamenti instaurati dalla Federcalcio cubana (AFC) con il suo direttore, Renzo Ulivieri.

Nel 2022, l’accordo ha portato a Cuba un illustre istruttore di quel paese, che ha tenuto un corso di metodologia per formatori di base.

“In quell’occasione, l’istruzione si è concentrata sul lavoro tattico difensivo e sulla preparazione dei portieri. A causa della novità delle tendenze e dei concetti affrontati nel campo della difesa, la qualità del contenuto ha superato le aspettative dei partecipanti”, ha affermato Miguel Angel Díaz, Segretario Generale dell’AFC.

Durante la permanenza dei professori all’Avana, è stato firmato un protocollo di scambio che, tra gli altri aspetti, garantisce la presenza di due stagisti cubani ogni anno nei corsi che svolgono presso il centro, cosa che Díaz ha confermato. Colpo.

La scuola dura 40 giorni e comprende prestigiosi calciatori italiani come Massimo Allegri e Maurizio Sarri.

“Questo è uno dei primi passi della cooperazione calcistica italiana. L’AFC sta lavorando per sviluppare corsi di sviluppo per allenatori di tutto il paese, ottenere consigli da allenatori italiani per alcune squadre del nostro campionato e creare basi di allenamento in Italia”, ha detto il direttore dell’organo di governo del calcio a Cuba. .





C/