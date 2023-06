Un nuovo sottomarino per operazioni speciali per la Marina Militaire italiana

Vi è la necessità di attrezzature nuove ed efficienti per supportare i movimenti discreti di inserimento ed estrazione degli embrioni Attività speciali Hanno portato molti eserciti a dotarsi di diversi tipi di veicoli usati come vettori in questi movimenti. In un pubblico corteo tenutosi a Roma qualche giorno fa, The Esercito della Marina L’italiano ha mostrato a Sottomarino tipo AE-90 Più compatto del Tipo 212 già in servizio.

La nave in questione ha dato all’Italia elevate capacità e la pone su scala internazionale con pochissimi Paesi. Sottomarino Di piccole dimensioni, più grandi dei classici minisommergibili e booster SDV (Swimming Delivery Vehicle) utilizzati dai nuclei dei subacquei Attività speciali e da altri gruppi operanti nel settore navale, fornisce capacità di navigazione e autonomia che non possono essere considerate.

In questa cornice si possono vedere alcuni dettagli del sottomarino italiano GOI tipo AE-90.

Da quanto si apprende si evince che a tutt’oggi non è stato pubblicato nulla su questa nave – ho visitato più volte negli ultimi anni le strutture vicino a La Spezia, dove non l’ho vista -, che è aggregata al Gruppo Operativo Incursori (GOI) che rientra nel Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare. Occupano le strutture Esercito della Marina Il Castello di Varignano si potenzia con nuove competenze legate alla formazione.

Progetto sottomarino italiano

Lui Sottomarino AE-90Originariamente assegnato al GOI per qualche tempo da Cabi Cattaneo, Italia. Esercito della Marina Sarà lungo poco più di dieci metri, due diametri e avrà dettagli interessanti come una coppia di timoni che gli permettono di variare rotta e profondità, un sistema sonar sulla parte superiore prodiera della prua, tre boccaporti per la equipaggio. I membri e il personale di trasporto hanno accesso a due propulsori che consentono loro di muoversi all’interno e sott’acqua o in superficie.

Le dimensioni di questo sommergibile italiano sono notevoli per raggiungere un’elevata autonomia, velocità e capacità di trasporto.

A poppa, al centro di quest’ultimo, è presente un tubo per l’alimentazione dei siluri ai sistemi UUV (unmanned underwater vehicle) esterni, ma può essere utilizzato anche per lanciare e raccogliere sommozzatori o rifornimenti. L’Italia ha una lunga tradizione nella progettazione di piccoli sottomarini da parte di aziende come Cabi Cattaneo, GSE Trieste o M23 SRL, navi esportate in vari paesi, ma con poca enfasi sul fatto che sono anche collegate. Esercito della Marina; Nella ricerca di un sottomarino, se un modello sembra essere valutato dai SEAL degli Stati Uniti (Sea Air and Land), consentirà all’equipaggio di entrare in acqua senza dover sopportare i rigori o il freddo derivati ​​dal design aperto che facilita iscrizione.

Qualche anno fa, durante l’esercitazione Dynamic Manta della North Atlantic Treaty Organization, furono individuati alcuni sostegni sulla parte superiore dello scafo prodiero di uno dei sommergibili italiani U212A. Un piccolo sottomarino Attività speciali Come l’AE-90 di cui stiamo parlando qui. (Octavio Dez Camara)