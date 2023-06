Francia/Italia.- Migliaia di manifestanti protestano contro la superstrada Lione-Torino

Madrid, 17 giugno (Europe Press) –

Più di 2.000 manifestanti – secondo le autorità – e 4.000 – secondo i chiamanti – hanno protestato questo sabato nella regione francese della Savoia contro la costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Lione-Torino nonostante il divieto di manifestazioni. .

Secondo fonti di polizia citate dalla televisione BFMTV, i manifestanti si sono radunati nella Mauryan Valley nonostante le restrizioni che hanno portato all’arresto di almeno 27 cittadini stranieri emigrati per partecipare alle manifestazioni.

La prefettura di polizia sabauda ha annunciato venerdì il divieto della manifestazione per motivi di sicurezza e il veto è stato immediatamente confermato da un tribunale di Grenoble a seguito di un ricorso presentato da Europe Ecology-The Greens, ATTAC Savoie e Live and Act. La polizia ha avvertito che sono attesi 5.000 attivisti, tra cui “400 terroristi”.

Il progetto comprende una linea per il 70% in Francia e per il 30% in Italia e un tunnel di 57,5 ​​chilometri che attraversa le Alpi tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa.

Secondo gli organizzatori, gli attivisti denunciano l’impatto ambientale dell’iniziativa, in particolare sulle risorse idriche, già esaurite.