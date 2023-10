La “Tomba di Cerbero” è una sorprendente scoperta a Napoli

Nell’ambito del programma “Completamento e adeguamento del sistema idrico dell’area Flegrio Domitiana”, attuato da Acqua Campania SpA nel comune italiano di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, È stata rinvenuta una tomba eccezionale, integra e in ottimo stato di conservazione. Questa scoperta è stata fatta grazie ad un precedente studio archeologico in questa zona, dove si concentrano numerose sepolture, effettuato dall’archeologa Simona Formula, di Vigilanza sull’Area Metropolitana di Napoli.

Il cimitero si trova al confine del cimitero, che inizialmente gli archeologi pensavano fosse la parte superiore di un muro costruito opera incerta (antica tecnica costruttiva romana che utilizza pietre tagliate irregolarmente e posizionate in modo casuale). Ma la realtà era diversa. Quello che sembrava un muro si rivelò in realtà la facciata di una tomba Una stanza enorme, sigillata con una lastra di tufo.

Fotografia dell’ingresso della tomba recentemente scoperta a Giuliano in Campania. Fotografia dell’ingresso della tomba recentemente scoperta a Giuliano in Campania. Soprintendenza Archeologia Arti e il bellissimo Paesaggio dell’area Metropolitana di Napoli

Ben conservato ed integro

Il primo ad entrare nella tomba è stato il Soprintendente alle Belle Arti dell’Area Metropolitana di Napoli, Mariano Nuzzo, il quale ha dichiarato che “l’emozione suscitata dal privilegio di una simile scoperta è indescrivibile. Zona GiulianoDopo anni passati a dimenticare… Alla fine recupera importanti reliquie Il suo glorioso passato, che sarà preservato e tutelato grazie allo sforzo congiunto.

All’interno della tomba si può ammirare un affresco raffigurante due ittiocentauri, creature mitiche con torso umano, zampe di cavallo e coda di pesce. All’interno della tomba si può ammirare un affresco raffigurante due ittiocentauri, creature mitiche con torso umano, zampe di cavallo e coda di pesce. Soprintendenza Archeologia Arti e il bellissimo Paesaggio dell’area Metropolitana di Napoli

L’interno della tomba, che era in ottime condizioni, mostra il soffitto e le pareti dipinti Scene mitologiche in cui compaiono ittiocentauri (Creature mitiche che sono metà uomo, metà cavallo e con la coda di pesce) portano un clepios (un grande scudo circolare usato dai Greci e dai Romani), mentre due piccoli amorini li guardano.

Anche le pareti che circondano la stanza sono decorate con ghirlande e Rappresentazioni pittoriche tra cui il terrificante cane a tre teste, Il guardiano degli inferi, che fu l’eroe dell’ultima delle dodici fatiche dell’eroe greco Eracle e che diede il nome al santuario: Tomba di Cerbero.

All’interno della tomba, come in un’istantanea scattata duemila anni fa, gli archeologi Ne hanno trovati tre klinai (Un tipo di divano usato dai Gregorio, dagli Etruschi e dai Romani per adagiarsi durante i banchetti) Funerali dipinti, altare Dove venivano depositati i vasi per la libagione I corpi dei defunti giacevano ancora sui letti Sono accompagnati dal loro dispositivo. Il tutto si completa con una scoperta che gli esperti considerano una delle più importanti scoperte archeologiche effettuate nella regione.