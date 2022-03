Le sue specifiche complete sono trapelate »ERdC

OnePlus 10R: trapelate le specifiche complete prima del lancio 5 (100%) Due voci

La serie di dispositivi mobili OnePlus “R” ha debuttato all’inizio del 2021 per offrire telefoni di punta ad alte prestazioni a prezzi più convenienti rispetto alla gamma di punta. Il prossimo lancio dell’azienda in questa famiglia sarà OnePlus 10RChe arriverà ufficialmente nelle prossime settimane.

Pochi giorni fa è stato riferito che OnePlus 10R è stato sottoposto a un test speciale in India. Adesso, il mezzo 91Mobile ha svelato le specifiche dello smartphone. Oltre a quanto sopra, il design del telefono è trapelato con alcuni primi rendering.

Specifiche di OnePlus 10R (trapelate)

OnePlus 10R Sarà il successore di OnePlus 9R che è stato rilasciato l’anno scorso. Il telefono dovrebbe arrivare sul mercato con un display AMOLED E4 da 6,7 ​​pollici la cui risoluzione sarà impostata su Full HD +. Il pannello avrà anche una frequenza di aggiornamento di 120Hz e supporto HDR10+.

Internamente, si dice che il dispositivo sia alimentato da nuova energia Dimensione 8100 SoC Da MediaTek. Il suo hardware sarà completato da 8 GB di RAM LPDDR5 e sarà disponibile in opzioni con 128 GB e 256 GB di memoria interna UFS 3.1.







Si dice che la zona posteriore della stazione ospiterà un sistema a tripla telecamera. La configurazione consisterà in un obiettivo principale Sony IMX766 da 50 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP di Sony IMX355 e un sensore macro da 2 MP. Il sensore della fotocamera frontale sarà il Samsung S5K3P9SP con una risoluzione di 16 MP.

Il telefono sarà alimentato da una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica ultra rapida da 150 W. Si dice che il telefono non abbia il classico Alert Slider dell’azienda o un jack per cuffie da 3,5 mm. Tuttavia, avrà il supporto NFC e una coppia di altoparlanti stereo alimentati da Dolby Atmos.

A quanto pare, il futuro OnePlus 10R sarà un telefono direttamente derivato da Realme GT Neo3 è stato rilasciato di recente. Vale la pena notare che quest’ultimo ha anche una variante in cui la batteria cresce fino a 5000 mAh, ma la potenza di ricarica scende leggermente a 80W.

specifiche OnePlus 9RT

Dimensioni

Peso 162,2 x 74,6 x 8,3 mm

198,5 grammi Schermo 6,62 pollici

AMOLED

1080 x 2400 pixel

120 Hz + HDR10 Guaritore Snapdragon 880

660 RAM 8 GB / 12 GB LPDDR5 memoria interna 128 GB / 256 GB UFS 3.1.2 macchine fotografiche posteriore:

50 MP (principale, OIS)

Grandangolo da 16 MP (123°)

2 mega pixel Davanti a me:

– 16 Megapixel Software Android 11 (sistema operativo a colori 12) batteria 4500 mAh

Ricarica rapida da 65 W Connessione 4G+5G

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

Sistema di posizionamento globale Caratteristiche aggiuntive Porta USB-C

Altoparlanti stereo

Dolby Atmos

NFC

Sistema di raffreddamento

