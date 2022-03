Dying Light 2 includerà una nuova modalità foto, un nuovo gioco e altre novità

Non è un segreto che dal rilascio di Dying Light 2, lo sviluppatore di Techland Lascia la pelle negli aggiornamenti Per far funzionare il gioco come dovrebbe. Oltre ai contenuti gratuiti e alle correzioni di bug, ora stanno anche espandendo le opzioni di gioco. Vediamo cosa ci offrono.

era in un’intervista con gioco investigativo È qui che il lead designer di Dying Light 2 ci ha fornito queste informazioni. Ovviamente parleremo dell’implementazione di Picture Mode, New Game Plus e più opzioni di difficoltà per rendere il gioco più facile o più difficile. Oltre a queste nuove informazioni, ci racconta un po’ Il contenuto del primo anno e tutto ciò che hanno preparato.

Dying Light 2 continua a portare novità

Nell’intervista, Smectala commenta che devi pensare assolutamente a tutto per ottenere La community di Dying Light 2 è ampia e diversificata Felice del gioco. Ecco perché tra le richieste più sorprendenti arrivano da chi finisce il gioco in fretta, chiedendo quindi New Game Plus, nuove opzioni per la regolazione della difficoltà o la modalità immagine inclusa.

Le richieste più sorprendenti sono state le richieste di nuovi contenuti da parte di coloro che hanno giocato molto a Dying Light 2. Alcune delle richieste più grandi sono New Game Plus, Picture Mode e nuove opzioni di difficoltà.

Come puoi vedere, il team di sviluppo sembra lavorare su diverse cose in modo che Dying Light 2 sopravviva senza alcun problema nel periodo di cinque anni che, in linea di principio, Hanno già preparato dei contenuti. Saremo a conoscenza di tutte le novità che ci portano, per vedere con cosa ci sorprendono questa volta.